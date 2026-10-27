Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak - Son Dakika
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Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak

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Trump\'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak
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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde seçim hilesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, geçmiş seçimlerde veya yaklaşan ara seçimlerde hile yapıldığını ihbar eden kişilere, sorumluların tutuklanıp mahkûm edilmesi şartıyla 1 milyon dolar (Yaklaşık 50 milyon lira) ödül verileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2026'da düzenlenecek ara seçimler öncesinde yaptığı açıklamayla seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin yeni bir çıkışta bulundu.

Trump, hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerde hile yapıldığını bildiren kişilere 1 milyon dolar (yaklaşık 50 milyon TL) ödeneceğini belirtti. Ancak ödülün verilmesi için ihbar edilen kişilerin tutuklanması ve mahkeme tarafından suçlu bulunması gerektiğini vurguladı.

GEÇMİŞ SEÇİMLERİ DE KAPSIYOR

Trump, açıklamasında yalnızca yaklaşan ara seçimleri değil, geçmiş seçimleri de işaret etti.

ABD Başkanı, "Geçmiş seçimlerde veya yaklaşan 2026 ara seçimlerinde seçime hile karıştırıldığını bildiren herkese, söz konusu hileyi yapan kişilerin tutuklanıp hüküm giymeleri durumunda 1 milyon dolar ödenecektir" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLÜN NASIL ÖDENECEĞİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Trump'ın duyurduğu 1 milyon dolarlık ödülün hangi kaynaktan karşılanacağı ve ihbarların nasıl yapılacağı konusunda henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ara seçimlerde seçmenler, Kongrenin yeni dönemindeki temsilcilerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Trump'ın açıklaması ise seçimlere bir hafta kala geldi.

Kaynak: DHA
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