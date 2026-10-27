Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan\'ın hareketine tepki yağdı

mustafa yurdakul:

yaptığı doğru değil ama sanki kavga ediyormuş gibi sürekli ellerinden kollarından tutmaları yanlış..Adam diyor ki ben sakinim yolu açın ve bana dokunmayın ben soyunma odasına gideyim..Ama karmaşanın ortasında kalıyor..dikkatli izleyin..

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