Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı - Son Dakika
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Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı

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Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan\'ın hareketine tepki yağdı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından saha içinde tansiyon yükseldi. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın kendisini sakinleştirmeye çalışan bir polis memurunu eliyle itmesi ve başka bir polisle tartışması dikkat çekti. Yaşanan görüntüler tepkilere neden oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde gerginlik yaşandı. Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından futbolcular arasında tansiyon yükselirken, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın polis ekipleriyle yaşadığı tartışma öne çıktı.

POLİS EKİPLERİ SAHAYA MÜDAHALE ETTİ

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte saha içinde yaşanan gerginliği yatıştırmak isteyen Spor Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, futbolcuları sakinleştirmek için müdahalede bulundu.

Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı

MERT HAKAN YANDAŞ POLİSİ İTTİ

Bu sırada Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın kendisini sakin olması yönünde uyaran bir polis memurunu eliyle ittiği görüldü. Deneyimli futbolcu, ardından başka bir polis memuruyla da hararetli bir tartışma yaşadı.

Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Derbinin ardından yaşanan olaylarda Mert Hakan Yandaş'ın polis memuruna yönelik hareketi tepki çekti. Saha içindeki gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mehmet Kılıç Mehmet Kılıç:
    Gece bu mert hakanı polis nezarete almalıydı geceyi orda geçirip yarın elleri baglı savcı karşısına cıkarilmaliydi bu görüntü herkeze örnek olup kimse polise müdahale yapılamayacağını öğrenmeli herkese örnek olmalıydı ama genede geç deyil bu yapılmalı 13 5 Yanıtla
  • HAKAN CEYLAN HAKAN CEYLAN:
    Geldiği yere dönmek istiyo bence. Polisin itmesi farklı olur biri şuna anlatsın. 11 5 Yanıtla
  • Fatma123456 Fatma123456:
    Hadsiz mert sen kimsin hayırdır ? 9 4 Yanıtla
  • mustafa yurdakul mustafa yurdakul:
    yaptığı doğru değil ama sanki kavga ediyormuş gibi sürekli ellerinden kollarından tutmaları yanlış..Adam diyor ki ben sakinim yolu açın ve bana dokunmayın ben soyunma odasına gideyim..Ama karmaşanın ortasında kalıyor..dikkatli izleyin.. 2 3 Yanıtla
    Kadir Ari Kadir Ari:
    tek objektif yorum kardeşim tebrik ediyorum seni.polis ne şeyime dokunuyor adama . 1 2
  • Yakup Yazar Yakup Yazar:
    Ulan Son Dakika FB'li bazı oyuncular karaktersiz onu anladık da, GS'li oyuncular sütten çıkma akkaşık sanki. Kime hizmet ettiğiniz belli. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı - Son Dakika
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