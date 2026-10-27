İstanbul Pendik Çamçeşme\'de alt geçit su dolunca sürücü ve kızı araçta mahsur kaldı

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah Anadolu Yakası’nda hayatı olumsuz etkiledi. Pendik ve Tuzla’da su baskınları yaşandı, bazı yollar ve alt geçitler suyla kaplandı.

METEOROLOJİ SARI KODLA UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ekim Salı için İstanbul’u sarı kodlu uyarı kapsamına almıştı. Uyarıda yağışların özellikle sabah saatlerinde kuvvetli, kentin kuzey ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi. Marmara genelinde kuzeyli rüzgarın kuvvetlenmesi ve yer yer saatte 50-70 kilometre hızla kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyordu.

Uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

YOLLAR VE ALT GEÇİTLER SUYLA KAPLANDI

Uyarılardan sonra gece başlayan yağış, saatler ilerledikçe etkisini artırdı. Sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası’nda en çok yağış alan Tuzla ve Pendik’te cadde ve sokaklar göle döndü. Su basan bazı noktalarda araçlar suyun içinde mahsur kaldı.

ALT GEÇİTTE ARACI STOP ETTİ

Pendik Çamçeşme Mahallesi’ndeki alt geçit de yağış nedeniyle suyla doldu. Kızını üniversiteye götürmek için yola çıkan Cengiz Bektaş’ın aracı, alt geçitten geçmeye çalışırken suyun içinde stop etti. Kızıyla birlikte mahsur kalan Bektaş, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıktı. Bektaş, aracını sudan çıkarmak için bir çekici çağırdı.

“CANIMIZI ZOR KURTARDIK”

Zor anlar yaşayan Bektaş, “Sabah geçerken servis minibüsleri de dahil herkes geçiyordu. Ben de geçerken bir anda araba stop etti. Canımızı zor kurtardık. Sabah kızımı üniversiteye götürüyordum. Yardım edip bizi buradan çıkardılar. Çekiciyi çağırdım, onu bekliyorum” dedi.

YAĞIŞIN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Yağışların gün içinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.