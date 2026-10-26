Filistinli esirlere yemek kısıtlamasını övüp oy istedi

Filistinli esirlere yönelik gıda kısıtlamaları, İsrail'de seçim kampanyasının konusu oldu. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, cezaevlerinde uyguladığı kısıtlamalarla övünerek seçmenlere oy çağrısında bulundu.

FİLİSTİNLİ ESİRLERE GIDA KISITLAMASIYLA ÖVÜNDÜ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hapishanelerde tutulan Filistinli esirlere yönelik uygulamaları seçim öncesinde yeniden gündeme getirdi. Ben-Gvir yaptığı açıklamada, Filistinli esirlere verilen bazı yiyeceklerin cezaevi menülerinden çıkarıldığını belirtti. İsrailli Bakan, daha önce esirlere verilen reçel, çikolata ve pide ekmeğinin artık bulunmadığını ifade etti. Bu yiyecekleri menüden çıkardığı için gurur duyduğunu söyleyen Ben-Gvir, uygulamayı kendi yönetiminin bir başarısı olarak sundu.

REÇEL, ÇİKOLATA VE PİDE EKMEĞİNİ MENÜDEN ÇIKARDI

Ben-Gvir'in açıklamalarında özellikle Filistinli esirlerin günlük beslenmesine yönelik kısıtlamalar öne çıktı. İsrailli Bakan, hapishanelerdeki yiyecek çeşitliliğinin azaltılmasını savunarak reçel, çikolata ve pide ekmeğinin artık esirlere verilmediğini belirtti. Gıda kısıtlamalarını açıkça sahiplenen Ben-Gvir, bu kararları seçmenlere anlattığı mesajlarında kullandı. Bakanın açıklamaları, Filistinli esirlerin cezaevi koşullarının İsrail'deki siyasi tartışmaların bir parçası haline geldiğini gösterdi.

AZ MİKTARDAKİ YİYECEKLERİYLE KEK HAZIRLADILAR

Ben-Gvir, bir başka açıklamasında ise Levia Cezaevi'nde yaşandığını ileri sürdüğü bir olayı anlattı. Bakanın iddiasına göre, cezaevinde tutulan Filistinli esirler, ellerinde bulunan az miktardaki reçel ve ekmeği biriktirerek kek hazırladı. Ben-Gvir, esirlerin hazırladıkları kekle salı günü bir kutlama yapmayı planladıklarını öne sürdü. Ancak İsrailli Bakanın aktardığına göre cezaevi yetkilileri, esirlerin hazırladığı keki buldu. Böylece Filistinli esirlerin planladığı kutlama da gerçekleştirilemedi.

KEK HAZIRLAYAN ESİRLERE HÜCRE HAPSİ

Ben-Gvir'in açıklamalarındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, kek hazırlayan esirlere uygulandığını söylediği disiplin cezası oldu. İsrailli Bakan, kekin bulunmasının ardından esirlerin disiplin kuruluna sevk edildiğini ve hücre hapsine alındığını belirtti. Ben-Gvir, esirlerin kutlama yapmasının engellenmesini de özellikle vurguladı. Cezaevi yetkililerinin uyguladığı yaptırımı savunan Bakan, olayı seçmenlere yönelik açıklamasında ayrıntılarıyla anlattı.

YAPTIKLARINI ANLATIP PARTİSİNE OY İSTEDİ

İsrailli Bakan, Filistinli esirlere yönelik uygulamaları sıralamasının ardından seçim çağrısında bulundu. Ben-Gvir, gıda kısıtlamalarını ve cezaevindeki disiplin uygulamalarını anlatarak seçmenlerden kendi partisine oy vermelerini istedi. Seçimlerin bir gün öncesinde yapılan açıklamalar, hapishanelerdeki uygulamaların doğrudan seçim mesajı olarak kullanılması bakımından dikkat çekti.