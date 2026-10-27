Cadılar Bayramı'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar - Son Dakika
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Cadılar Bayramı'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar

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Cadılar Bayramı\'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar
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Cadılar Bayramı\'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar
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ABD'nin Teksas eyaletinde bir grup genç, Cadılar Bayramı partisi için ırkçı Ku Klux Klan (KKK) örgütünün kıyafetlerini giyerek sokağa çıktı. Gençlerin hep birlikte geri sayım yaptıktan sonra siyahilere yönelik ağır ırkçı hakaretler bağırdığı görüntüler tepki çekti. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken ABD'li siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları yaşananları kınadı.

Teksas'ta bir grup genç, Cadılar Bayramı partisine katılmak için ABD'nin geçmişinde siyahilere yönelik şiddet ve ırkçı saldırılarla tanınan Ku Klux Klan örgütünün kıyafetlerini tercih etti.

Örgütün simgesi haline gelen kostümlerle sokakta yürüyen gençler, çevredekilerin duyabileceği şekilde siyahileri hedef alan ırkçı ifadeler kullandı.

GERİ SAYIM YAPIP IRKÇI HAKARETLER BAĞIRDILAR

Ortaya çıkan görüntülerde gençlerden birinin gruptan hep birlikte slogan atmasını istediği görülüyor.

Bunun üzerine gençler, İngilizce olarak "Bir, iki, üç" diye geri sayım yaptıktan sonra siyahilere yönelik ağır bir ırkçı hakareti hep birlikte bağırdı. Grubun aynı ifadeyi defalarca tekrarladığı duyuldu.

Görüntülerde kullanılan sözlerin, siyahilere karşı tarihsel olarak aşağılamak ve nefret göstermek amacıyla kullanılan ırkçı bir hakaret olduğu belirtildi.

POLİS GÖRÜNTÜLER İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Teksas'ın El Paso kentinde yaşanan olayın ardından polis harekete geçti. El Paso Emniyet Müdürü Peter Pacillas, görüntülerin incelendiğini ve kamu düzenini bozma dahil herhangi bir suç işlenip işlenmediğinin araştırıldığını açıkladı.

Pacillas, Ku Klux Klan ile ilişkilendirilen kıyafetlerin ve kullanılan ifadelerin ırkçı şiddet ve nefret geçmişini temsil ettiğini belirterek bunların şaka veya kostüm olarak görülmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

ABD'Lİ MİLLETVEKİLİNDEN SERT TEPKİ

El Paso'yu ABD Temsilciler Meclisinde temsil eden Veronica Escobar da görüntülere tepki gösterdi. Yaşananları son derece rahatsız edici ve kabul edilemez olarak nitelendiren Escobar, KKK'nın siyahilere ve diğer topluluklara yönelik ırkçı şiddet geçmişini hatırlattı.

Irkçılığın toplumda yeri olmadığını vurgulayan Escobar, hiçbir kişinin kökeni veya görünüşü nedeniyle korku içinde yaşamak zorunda bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

IRKÇILIK KARŞITI KURULUŞTAN AÇIKLAMA

ABD'de siyahilerin haklarını savunan Ulusal Siyahların İlerlemesi Derneğinin (NAACP) El Paso şubesi de olayın ardından açıklama yaptı.

Derneğin yerel başkanı Carl B. Dwyer Jr., KKK kıyafetlerinin ABD'nin ırkçı şiddet geçmişini hatırlattığını belirterek yaşananların eğlence olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Görüntülerdeki kişilerin kimlikleri henüz resmi olarak açıklanmazken, olayla ilgili gözaltı veya suçlama duyurulmadı. Polis incelemesi sürüyor.

KU KLUX KLAN (KKK) NEDİR?

Ku Klux Klan (KKK), ABD'de beyazların üstünlüğünü savunan, siyahilere ve diğer azınlık gruplarına yönelik ırkçılık, tehdit ve şiddet eylemleriyle tanınan aşırılıkçı bir örgüttür. İlk olarak 1865 yılında, Amerikan İç Savaşı'nın ardından Tennessee eyaletinde kurulan örgüt, özellikle siyahilerin eşit haklar kazanmasını engellemeyi amaçladı.

BEYAZ CÜBBELER VE SİVRİ BAŞLIKLAR SİMGESİ HALİNE GELDİ

Ku Klux Klan üyeleri, beyaz cübbeleri ve yüzlerini gizleyen sivri başlıklarıyla tanınıyor. Örgüt, tarih boyunca siyahilere yönelik linç, cinayet, kundaklama ve tehdit eylemleri gerçekleştirdi. Yahudiler, Katolikler, göçmenler ve farklı dini topluluklar da örgütün hedefleri arasında yer aldı.

ABD'NİN EN KARANLIK TARİHİYLE ÖZDEŞLEŞTİ

Özellikle 1920'li yıllarda milyonlarca üyeye ulaşan Ku Klux Klan, 1950'li ve 1960'lı yıllarda siyahilerin medeni haklar mücadelesine karşı düzenlenen şiddet eylemleriyle yeniden öne çıktı. Zamanla gücünü ve üye sayısını büyük ölçüde kaybeden örgüt, günümüzde geçmişteki gibi tek ve merkezi bir yapıdan ziyade küçük ve dağınık gruplar halinde varlığını sürdürüyor.

KKK'nın beyaz cübbeleri ve sivri başlıkları, ABD'de ırkçılığın, beyaz üstünlükçülüğünün ve siyahilere yönelik tarihsel şiddetin en bilinen sembolleri arasında yer alıyor.

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    Yorumlar (1)

  • hhfmzgr8pz hhfmzgr8pz:
    ama karı kızlarıda siyahilerin kucağında 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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