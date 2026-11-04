ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor - Son Dakika
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ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor

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ABD\'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor
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ABD’de ara seçimlerde Kongre’nin iki kanadını da Demokratlara kaptıran Başkan Donald Trump, 20 yıl önce benzer bir tabloyla karşılaşan George W. Bush’un kaderini paylaştı. Bush 2006'da Irak Savaşı’nın gölgesinde iki kanadı kaybetmişti. Trump’ın yenilgisi ise yüksek fiyatlar ve İran’daki savaşa yönelik seçmen tepkisiyle ilişkilendirildi. Trump, 1954'ten bu yana bunu yaşayan ikinci Cumhuriyetçi başkan oldu.

ABD’de 3 Kasım’da yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato’nun Demokratlara geçmesi, Washington’da 20 yıl önceki seçimleri yeniden gündeme getirdi. NBC News’e göre azınlıktaki partinin Kongre’nin her iki kanadını tek gecede ele geçirmesi, 2006'dan bu yana ilk kez yaşandı.

20 YIL ARAYLA AYNI SONUÇ

Reason dergisinin değerlendirmesine göre Trump, 1954'ten bu yana tek bir ara seçimde Kongre’nin iki kanadını da kaybeden ikinci Cumhuriyetçi başkan oldu. Bu listedeki diğer isim, 2006'da aynı sonuçla karşılaşan George W. Bush. İki başkan arasındaki bir başka benzerlik de zamanlama. Bush da yeniden seçilmesinin ardından iki yıl geçmeden Kongre’yi kaybetmişti.

BUSH’UN 2006 YENİLGİSİ

7 Kasım 2006'daki ara seçimlerde Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’nde 30, Senato’da ise 6 sandalye kaybetti. Bu sonuçla Kongre’nin iki kanadının kontrolü de Demokratlara geçti. Seçimlerin ardından Nancy Pelosi, ABD tarihinde Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na gelen ilk kadın oldu. Sonucu değerlendiren Bush ise yaşananları “a thumping” yani “ağır bir darbe” sözleriyle yorumlamıştı.

BUSH’TA IRAK, TRUMP’TA İRAN

İki seçimin arka planındaki benzerlikler de dikkat çekti. Bush döneminde Cumhuriyetçilerin yenilgisi Irak Savaşı’na yönelik halk tepkisi ve Katrina Kasırgası sonrası hükümetin geç kaldığı yönündeki eleştirilerle açıklanmıştı. Washington Post’a göre Demokratlar bu kez yüksek fiyatlar ve İran’daki savaşa yönelik seçmen hoşnutsuzluğundan güç aldı ve Teksas, Kansas gibi geleneksel olarak Cumhuriyetçi bölgelerde de koltuk kazandı. NBC News, Demokratların bu sonucu Trump’ın üç başkanlık seçiminde de kazandığı eyaletlerden geçen zorlu bir haritaya rağmen elde ettiğine dikkat çekti.

ONAY ORANLARINDAKİ BENZERLİK

Newsweek’in seçimlerden bir hafta önce yayımladığı analizde, Trump’ın onay oranlarının Bush’un 2006 yenilgisi öncesindeki seyrine benzediği ifade edildi. Bush, ara seçimlere yüzde 37 onay oranıyla girmişti. Aynı analizde iki durumun birebir aynı olmadığı da vurgulandı. Trump’ın ikinci dönemi 4 yıllık bir aranın ardından başladı. Ülkedeki siyasi ittifaklar ve seçim bölgeleri de 2006'dan bu yana önemli ölçüde değişti.

TARİHTEKİ DİĞER ÖRNEKLER

ABD siyasi tarihinde başkanların ara seçimlerde Kongre’nin her iki kanadını da kaybetmesi nadir görülüyor. Demokrat Başkan Bill Clinton, 1994'te ilk döneminin ortasında iki kanadın da kontrolünü kaybetmiş ve görev süresinin geri kalanında Kongre çoğunluğunu yeniden kazanamamıştı. Barack Obama ise Kongre’yi iki ayrı seçimde kaybetti. Obama, 2010'da Temsilciler Meclisi’ni, ikinci dönemindeki 2014 ara seçimlerinde ise Senato’yu kaybetmişti.

TRUMP’IN İLK DÖNEMİNDE TABLO FARKLIYDI

Trump, ilk döneminde yapılan 2018 ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi’nde 41 sandalye kaybetmiş, ancak Senato’da 2 sandalye kazanmıştı. Joe Biden döneminde yapılan 2022 seçimlerinde ise Demokratlar Temsilciler Meclisi’ni kaybetmiş, Senato’yu korumuştu.

“PUSULADA OLSAYDIM KAZANIRDIK”

Trump ise seçim gecesi CBS News’e yaptığı açıklamada Demokratları tebrik etti. Yenilginin nedenini kendisinin oy pusulasında yer almamasına bağlayan Trump, “Pusulada olsaydım kazanırdık” dedi.

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