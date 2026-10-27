Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 68 kişi hakkında gözaltı kararı var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 68 kişi hakkında gözaltı kararı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Belediyesi\'ne operasyon! 68 kişi hakkında gözaltı kararı var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediyesi'nde 2024-2026 yılları arasında yapılan ihalelerde usulsüzlük ve kamu zararı oluştuğu, işyeri ruhsatı almak isteyenlerden hukuka aykırı para talep edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. 68 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 5 başkan yardımcısı ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, 2024-2026 yılları arasında yapılan 42 ihale dosyası bilirkişi tarafından incelendi.

Soruşturmada, belediyenin gerçekleştirdiği ihalelerde usulsüzlük yapılarak kamu zararına yol açıldığı, ayrıca işyeri ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği iddiaları araştırılıyor.

HTS KAYITLARI VE MASAK RAPORLARI İNCELENDİ

İhaleye fesat karıştırma ve irtikap suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, şüphelilerin HTS kayıtları ile MASAK raporları analiz edildi. Ayrıca soruşturma kapsamında teknik takip tedbirleri uygulandı.

68 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI

Elde edilen bulgular doğrultusunda belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu toplam 68 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi. Soruşturmanın ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçları yönünden sürdüğü belirtildi.

37 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 5 başkan yardımcısı ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

OperasyonİstanbulBakırköyGüncelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Suleyman özdemir Suleyman özdemir:
    İnandırıcılıgınızı kaybettiniz artık. Fonculardan ne haber hepsi elini kolunu sallayarak geziyo bir tane gözaltı tutuklama yok 8 3 Yanıtla
    necogenç necogenç:
    cezaevine giren fonncular cami avlusundan alınmadı, kafanı kaldır biraz haber dinle 2 1
  • haydar topçu haydar topçu:
    Kemalın partisinden ne bekleyeceksin 1 7 Yanıtla
  • FATİH TABAK FATİH TABAK:
    Sayin Adalet Bakanim, Küçükçekmece Belediyesinede 2021 yilinda evimizin sözde kentsel dönüşüm altinda boşluklardan faydalanarak yansaş müteahitine sözde ihale ile kimsenin katilmafiği tebligat yapilmadan 4. Yürütmeyi durdurmanin kaldirilmasinin neredeyse dakikalar sonra 3 sene öncesine ait değerleme raporuyla satatak hatta bu satişinda 5. yurutme durdurmasini almamiza ragmen tapuya mahkeme kararini hice sayarak devir emrini veren Küçükçekmece Belediyesinin ihalelerininde araştirilmasini arz ederim. Evimizi çaldilar yeter artik paranin gücü artkk halkin üzerinden çekilsin. Adalet istiyoruz.. 1 0 Yanıtla
  • HAKAN AKAN HAKAN AKAN:
    Vallahi yettiniz billahi yettiniz siz gidin memleketi milyarlarca lira soyanların peşine düşün. Artık baskın yaptığınız her belediyede size nefretimiz daha çok artıyorki chp li olmadığımıda altını çize çize belirtmek isterim 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı
Türk aileye Vietnam’da şok Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Seda Sayan’dan baby shower partilerine sert tepki: Şımarıklık Seda Sayan’dan baby shower partilerine sert tepki: Şımarıklık
Hastane önünde feci kaza Tanınmış turizmci hayatını kaybetti Hastane önünde feci kaza! Tanınmış turizmci hayatını kaybetti
İsmail Kartal’a istifa çağrısı İsmail Kartal'a istifa çağrısı
Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı
07:26
Daltonlar suç örgütüne operasyon 85 şüpheli gözaltına alındı
Daltonlar suç örgütüne operasyon! 85 şüpheli gözaltına alındı
07:06
3 yaşındaki futbolcuyu durduramayınca polis çağırdılar
3 yaşındaki futbolcuyu durduramayınca polis çağırdılar
06:55
İstanbul’da gece yarısı çatırdama sesleri 2 bina boşaltıldı
İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı
06:47
Ürdün’den Suriye’ye hava harekatı Savaş uçakları bomba yağdırdı
Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı
06:30
Antalya’da görülmemiş felaket 5 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı
Antalya'da görülmemiş felaket! 5 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı
06:14
Japon otomotiv devinden tarihi karar Benzinli araçlara veda
Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 07:49:45. #7.13#
SON DAKİKA: Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 68 kişi hakkında gözaltı kararı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei