Bakırköy Belediyesi\'ne operasyon! 68 kişi hakkında gözaltı kararı var

Bakırköy Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, 2024-2026 yılları arasında yapılan 42 ihale dosyası bilirkişi tarafından incelendi.

Soruşturmada, belediyenin gerçekleştirdiği ihalelerde usulsüzlük yapılarak kamu zararına yol açıldığı, ayrıca işyeri ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği iddiaları araştırılıyor.

HTS KAYITLARI VE MASAK RAPORLARI İNCELENDİ

İhaleye fesat karıştırma ve irtikap suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, şüphelilerin HTS kayıtları ile MASAK raporları analiz edildi. Ayrıca soruşturma kapsamında teknik takip tedbirleri uygulandı.

68 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI

Elde edilen bulgular doğrultusunda belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu toplam 68 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi. Soruşturmanın ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçları yönünden sürdüğü belirtildi.

37 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 5 başkan yardımcısı ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.