Antalya\'da 4 işçinin ölümüne yol açan hortumun seyir terasını vurduğu anlar çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen ve 5 işçinin yaşamını yitirmesine neden olan hortumun şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kepez Belediyesine ait seyir terasında bulunan dinlenme tesisinde görevli personelin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, hortumun tesisi vurduğu anlar yer aldı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle masa, sandalye, şemsiye ve çöp konteynerlerinin savrulduğu, tesisin açık alanının büyük hasar gördüğü anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde hortumun etkisini artırmasıyla birlikte çalışanların yaşadığı panik de dikkat çekti.

HORTUM 2 KONTEYNERİ PARAMPARÇA ETTİ

Felaket, saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir site inşaatının şantiye alanında meydana geldi.

Bölgede etkili olan fırtına sırasında oluşan hücresel hortum, şantiyede işçilerin kaldığı 2 konteyneri yerinden sökerek parçaladı. Hortumun şiddetiyle konteynerlerin içerisinde bulunan 6 işçi etrafa savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Şantiye alanında büyük hasara neden olan hortumun ardından ekipler, enkazda yaralı işçilere ulaşmak için çalışma başlattı.

5 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 İŞÇİ YARALANDI

Felakette 2 işçi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 3 işçi kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Böylece hortum felaketinde yaşamını yitiren işçilerin sayısı 5'e yükseldi. Yaralanan diğer işçinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VALİ ŞAHİN: ÇOK ENTERESAN BİR DOĞA OLAYIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Olayın ardından şantiye alanına giderek incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, yetkililerden bilgi aldı ve felakete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hortumun yalnızca belirli bir alanda etkili olduğunu belirten Vali Şahin, şunları söyledi:

"2 işçimiz olay yerinde 3 işçimiz hastanede vefat etti 1 işçi yaralandı durumu iyi. Şu anda olay yerinde aramalarımız devam ediyor teyitleşiyoruz başka bir yaralı ya da cenaze var mı bunu anlamaya çalışıyoruz. Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karşıyayız şehrin başka bir noktasında hortum ihbarı olmadı sadece burada hücre hortumu ortaya çıktı ve yine sadece burada 2 konteyneri paramparça eden hortumla karşı karşıyayız. Yakın konteynerlerde de bir şey yok. Bugün il koordinasyon kurulu toplantısında meteoroloji bölge müdürümüz sunum yaptı ve ekstrem olaylara hazır olmamız gerektiğini söylemişti. Akşamında böyle bir olayla karşı karşıya kaldık, ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum, kimlikleri tespit ediliyor"

ŞANTİYEDEKİ VİNÇ DE DEVRİLDİ

Hortumun yalnızca işçilerin kaldığı konteynerlere değil, şantiye alanındaki diğer yapılara da zarar verdiği belirlendi. Şiddetli rüzgar nedeniyle inşaat alanında bulunan bir vinç de devrildi.

Vali Şahin, vincin devrilmesiyle konteynerlerin parçalanması arasında bir bağlantı bulunmadığını belirterek, "Vincin altında can kaybı ya da yaralı söz konusu değil, bütün site inşaatını hortum tarumar etmiş" ifadelerini kullandı.

EKİPLER BAŞKA İŞÇİLERİN BULUNMA İHTİMALİNE KARŞI ARAMA YAPTI

Felaketin ardından şantiye alanında başka işçilerin bulunma ihtimaline karşı arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, parçalanan konteynerlerin enkazında ve çevresinde başka yaralı ya da hayatını kaybeden olup olmadığını belirlemek için incelemelerde bulundu.

Hayatını kaybeden 5 işçinin kimliklerinin tespit edilmesi için de işlemler başlatıldı.

METEOROLOJİ TOPLANTISININ ARDINDAN FELAKET YAŞANDI

Vali Şahin, olayın yaşandığı gün düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün aşırı hava olaylarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği yönünde uyarıda bulunduğunu hatırlattı.

Toplantıdan saatler sonra hortum felaketinin yaşandığına dikkat çeken Şahin, kent genelinde başka bir noktadan hortum ihbarı alınmadığını ifade etti.

Öte yandan, hortumun seyir terasındaki dinlenme tesisini vurduğu anların ortaya çıkması, felaketin şantiye alanı dışında da büyük hasara yol açtığını gözler önüne serdi.