Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
Haber Videosu

ABD'nin New York kentindeki ünlü Central Park'ta 39 yaşındaki bir kadın, bıçakla tehdit edilerek ağaçlık alana götürüldü ve tecavüze uğradı. Saldırının ardından kaçan şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, polis yakalanması için çalışma başlattı. Parkta bu yıl kaydedilen beşinci tecavüz vakası olan olayın ardından güvenlik önlemleri artırıldı.

ABD'nin New York kentindeki dünyaca ünlü Central Park'ta 39 yaşındaki bir kadın, bıçakla tehdit edilerek tecavüze uğradı. Saldırganın kadını parkın ağaçlık bölümüne götürdüğü belirlenirken, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Polis, şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

KADINI BIÇAKLA TEHDİT EDİP AĞAÇLIK ALANA GÖTÜRDÜ

Olay, 24 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 20.30 sıralarında New York'un Manhattan bölgesindeki Central Park'ta meydana geldi.

Parkın Doğu 66. Sokak ile Beşinci Cadde yakınlarında bulunan bölümünde yürüyen 39 yaşındaki kadının yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek yaklaştı.

Şüpheli, bıçakla tehdit ettiği kadını parkın tenha ve ağaçlık bölümüne götürerek cinsel saldırıda bulundu.

ÇEVREDEKİ BİR KİŞİNİN İHBARIYLA POLİS HAREKETE GEÇTİ

Saldırıyı fark eden bir kişinin 911'i araması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbarın ardından saldırgan parkın batı yönüne doğru kaçarak izini kaybettirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, saldırıya uğrayan kadını hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan 39 yaşındaki kadının sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor

ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI

New York polisi, saldırganın kimliğini belirlemek için park ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

İlk incelemelerde elde edilen görüntülerin net olmaması nedeniyle şüphelinin kimliğinin belirlenmesinde güçlük yaşandı.

30'lu yaşlarında olduğu değerlendirilen saldırganın olay sırasında siyah kapüşonlu üst, siyah pantolon giydiği ve yanında siyah bir sırt çantası taşıdığı belirlendi.

Polis, şüphelinin kaçış güzergâhını tespit etmek amacıyla park dışındaki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

CENTRAL PARK'TA BU YIL BEŞİNCİ TECAVÜZ VAKASI

Saldırının ardından Central Park'taki güvenlik önlemleri yeniden tartışılmaya başlandı.

Polis verilerine göre, parkta 2026 yılının başından 18 Ekim'e kadar dört tecavüz vakası kaydedildi. Son saldırıyla birlikte bu sayı beşe yükseldi.

2025 yılının aynı döneminde ise üç vaka kayıtlara geçmişti.

Parkta meydana gelen suçlarda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artış yaşanırken, polis ekiplerinin özellikle yürüyüş yollarında ve ağaçlık alanlarda devriyelerini artırdığı bildirildi.

Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor

BİR HAFTA ÖNCE DE BAŞKA BİR KADIN SALDIRIYA UĞRADI

Central Park'ta yaşanan olaydan yaklaşık bir hafta önce de 32 yaşındaki bir kadın saldırıya uğramıştı.

18 Ekim'de bisikletiyle evine dönen kadın, parkın Batı 93. Sokak yakınlarındaki bölümünde üç erkeğin saldırısına uğradığını bildirmişti.

Şüphelilerin kadını darbettikten sonra çantasını alarak kaçtıkları belirtilmişti. Polis, bu olayın faillerini yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Central Park'taki cinsel saldırıya tepki göstererek kentte yaşayan herkesin günün her saatinde güvenle hareket edebilmesi gerektiğini vurguladı.

Saldırıya uğrayan kadına gerekli desteğin sağlanması için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Mamdani, benzer olayların önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla polisle koordinasyon içinde hareket ettiklerini ifade etti.

New York polisi, saldırganın yakalanması için soruşturmasını sürdürürken olayla ilgili henüz gözaltı yapılmadı.

Amerika Birleşik DevletleriGüvenlik KamerasıCentral ParkNew YorkPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    NEWYORK BELEDIYE BASKANI BAŞKA ISLERLE UGRASACAGINA KENTINE BAK 8 0 Yanıtla
  • abdullah Öztürk abdullah Öztürk:
    park ünlü olmuş nasıl olsa poliste yakalamıyor 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Soydan 20 dönüm arazi aldı Nedeni duyanları şaşırttı Didem Soydan 20 dönüm arazi aldı! Nedeni duyanları şaşırttı
Pelin Karahan’ın para biriktirme yöntemi şaşırttı Sırrını açıkladı Pelin Karahan'ın para biriktirme yöntemi şaşırttı! Sırrını açıkladı
Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti İşte üzüntü duyduğu durum Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti! İşte üzüntü duyduğu durum
Uğurcan Çakır’dan Ederson için bomba yorum Uğurcan Çakır'dan Ederson için bomba yorum
Japon otomotiv devinden tarihi karar Benzinli araçlara veda Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda
Antalya’da görülmemiş felaket 5 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı Antalya'da görülmemiş felaket! 5 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı
5 can alan hortumun ardından korkunç manzara 5 can alan hortumun ardından korkunç manzara
Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık
Ürdün’den Suriye’ye hava harekatı Savaş uçakları bomba yağdırdı Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı
İstanbul’da gece yarısı çatırdama sesleri 2 bina boşaltıldı İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı
3 yaşındaki futbolcuyu durduramayınca polis çağırdılar 3 yaşındaki futbolcuyu durduramayınca polis çağırdılar
Bakırköy Belediyesi’ne operasyon 37 şüpheli gözaltına alındı Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 37 şüpheli gözaltına alındı
Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
Mike Tyson İstanbul’a geldi Tuzlu Kahve iddiası güçlendi Mike Tyson İstanbul’a geldi! Tuzlu Kahve iddiası güçlendi
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
İsrail’de tarihi gün Gözler sandıktan çıkacak kararda İsrail'de tarihi gün! Gözler sandıktan çıkacak kararda
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
İstanbul’u sağanak vurdu Pendik ve Tuzla’da yollar göle döndü, D-100 trafiğe kapandı İstanbul'u sağanak vurdu! Pendik ve Tuzla’da yollar göle döndü, D-100 trafiğe kapandı
Cadılar Bayramı’nda ırkçılık rezaleti Ağızlarından zehir saçtılar Cadılar Bayramı'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar
Nicole Kidman dergi çekiminde: Kaslı pozları dikkat çekti Nicole Kidman dergi çekiminde: Kaslı pozları dikkat çekti
5 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri 5 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
09:22
Derbi sonrası ortalık karıştı Mert Hakan’ın hareketine tepki yağdı
Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı
08:55
5 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
5 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
08:40
İstanbul’u sağanak vurdu Pendik ve Tuzla’da yollar göle döndü, D-100 trafiğe kapandı
İstanbul'u sağanak vurdu! Pendik ve Tuzla’da yollar göle döndü, D-100 trafiğe kapandı
08:15
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar
WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
08:04
İsrail’de tarihi gün Gözler sandıktan çıkacak kararda
İsrail'de tarihi gün! Gözler sandıktan çıkacak kararda
07:56
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
07:26
Daltonlar suç örgütüne operasyon 85 şüpheli gözaltına alındı
Daltonlar suç örgütüne operasyon! 85 şüpheli gözaltına alındı
07:25
Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
07:09
Bakırköy Belediyesi’ne operasyon 37 şüpheli gözaltına alındı
Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 37 şüpheli gözaltına alındı
06:55
İstanbul’da gece yarısı çatırdama sesleri 2 bina boşaltıldı
İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı
06:47
Ürdün’den Suriye’ye hava harekatı Savaş uçakları bomba yağdırdı
Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı
06:37
5 can alan hortumun ardından korkunç manzara
5 can alan hortumun ardından korkunç manzara
06:30
Antalya’da görülmemiş felaket 5 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı
Antalya'da görülmemiş felaket! 5 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı
06:14
Japon otomotiv devinden tarihi karar Benzinli araçlara veda
Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda
00:02
Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı
Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı
23:39
Antalya’yı yağış ve fırtına vurdu Görüntüler korkunç
Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç
23:07
Türk aileye Vietnam’da şok Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
22:31
Derbide ortalık karıştı Osimhen’in hareketine kırmızı kart tepkisi
Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisi
21:39
İdlib’de silah deposunda büyük patlama Mühimmatlar havaya saçıldı
İdlib’de silah deposunda büyük patlama! Mühimmatlar havaya saçıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 09:27:47. #7.12#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei