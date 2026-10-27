Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor

ABD'nin New York kentindeki dünyaca ünlü Central Park'ta 39 yaşındaki bir kadın, bıçakla tehdit edilerek tecavüze uğradı. Saldırganın kadını parkın ağaçlık bölümüne götürdüğü belirlenirken, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Polis, şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

KADINI BIÇAKLA TEHDİT EDİP AĞAÇLIK ALANA GÖTÜRDÜ

Olay, 24 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 20.30 sıralarında New York'un Manhattan bölgesindeki Central Park'ta meydana geldi.

Parkın Doğu 66. Sokak ile Beşinci Cadde yakınlarında bulunan bölümünde yürüyen 39 yaşındaki kadının yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek yaklaştı.

Şüpheli, bıçakla tehdit ettiği kadını parkın tenha ve ağaçlık bölümüne götürerek cinsel saldırıda bulundu.

ÇEVREDEKİ BİR KİŞİNİN İHBARIYLA POLİS HAREKETE GEÇTİ

Saldırıyı fark eden bir kişinin 911'i araması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbarın ardından saldırgan parkın batı yönüne doğru kaçarak izini kaybettirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, saldırıya uğrayan kadını hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan 39 yaşındaki kadının sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI

New York polisi, saldırganın kimliğini belirlemek için park ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

İlk incelemelerde elde edilen görüntülerin net olmaması nedeniyle şüphelinin kimliğinin belirlenmesinde güçlük yaşandı.

30'lu yaşlarında olduğu değerlendirilen saldırganın olay sırasında siyah kapüşonlu üst, siyah pantolon giydiği ve yanında siyah bir sırt çantası taşıdığı belirlendi.

Polis, şüphelinin kaçış güzergâhını tespit etmek amacıyla park dışındaki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

CENTRAL PARK'TA BU YIL BEŞİNCİ TECAVÜZ VAKASI

Saldırının ardından Central Park'taki güvenlik önlemleri yeniden tartışılmaya başlandı.

Polis verilerine göre, parkta 2026 yılının başından 18 Ekim'e kadar dört tecavüz vakası kaydedildi. Son saldırıyla birlikte bu sayı beşe yükseldi.

2025 yılının aynı döneminde ise üç vaka kayıtlara geçmişti.

Parkta meydana gelen suçlarda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artış yaşanırken, polis ekiplerinin özellikle yürüyüş yollarında ve ağaçlık alanlarda devriyelerini artırdığı bildirildi.

BİR HAFTA ÖNCE DE BAŞKA BİR KADIN SALDIRIYA UĞRADI

Central Park'ta yaşanan olaydan yaklaşık bir hafta önce de 32 yaşındaki bir kadın saldırıya uğramıştı.

18 Ekim'de bisikletiyle evine dönen kadın, parkın Batı 93. Sokak yakınlarındaki bölümünde üç erkeğin saldırısına uğradığını bildirmişti.

Şüphelilerin kadını darbettikten sonra çantasını alarak kaçtıkları belirtilmişti. Polis, bu olayın faillerini yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Central Park'taki cinsel saldırıya tepki göstererek kentte yaşayan herkesin günün her saatinde güvenle hareket edebilmesi gerektiğini vurguladı.

Saldırıya uğrayan kadına gerekli desteğin sağlanması için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Mamdani, benzer olayların önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla polisle koordinasyon içinde hareket ettiklerini ifade etti.

New York polisi, saldırganın yakalanması için soruşturmasını sürdürürken olayla ilgili henüz gözaltı yapılmadı.