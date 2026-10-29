Nevzat Aydın'a 1 milyon avroluk tehdit sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Nevzat Aydın'a 1 milyon avroluk tehdit sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı

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Oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçı seremonisine çıkması için 100 milyon lira ödediği haberlerinin ardından 1 milyon avro isteyip çocuğunu öldürmekle tehdit eden şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 2 tabanca ve 73 fişek ele geçirildi.

İş insanı Nevzat Aydın'ı, oğlunun Trabzonspor- Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından, Aydın'ı arayarak 1 milyon avro isteyen ve çocuğunu öldürmekle tehdit eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İş insanı Nevzat Aydın, 28 Ekim günü saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden Yunanistan'a ait +30 kodlu bir numaradan arandığını belirterek Beykoz Asayiş Büro Amirliği'ne şikayette bulundu. Aydın, kendisini 'Çirkinler' suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin kendisinden 1 milyon avro istediğini, parayı ödememesi halinde çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

'HABERLERİN ARDINDAN GELDİ'

Aydın, tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçının seremonisine çıkmasının ardından başladığını belirtti. Oğlunun seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini söyleyen Aydın, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkındaki şikayet hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olaya ilişkin çalışma başlatıldı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için 29 Ekim'de belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandığı adreste ve kullandıkları Bulgaristan plakalı araçta yapılan aramalarda 1 adet otomatik tabanca, 1 adet kısa namlulu otomatik tabanca ve 73 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
Nevzat AydınTrabzonsporOperasyonBeşiktaş3. SayfaGüncelSon Dakika

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