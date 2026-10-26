Seçimden bir gün önce Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Ben-Gvir burada ritüel yaptı - Son Dakika
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Seçimden bir gün önce Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Ben-Gvir burada ritüel yaptı

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İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, seçimden bir gün önce Mescid-i Aksa'ya polis korumasıyla baskın düzenleyip Burak Duvarı'nda Yahudi ritüelleri yaptı. Ellerimizde örgütü, Moshe Feiglin'in de Aksa'ya baskın düzenlediğini belirterek seçim günü baskın çağrısı yaptı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, genel seçime bir gün kala işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonunda yer alan habere göre, aşırı sağcı Ben-Gvir, İsrail polisinin yoğun koruması altında Aksa'nın avlusuna girdi. Burak (Ağlama) Duvarı'na giden Ben-Gvir, burada Yahudi ritüelleri yaptı.

Öte yandan İsrailli radikal sağcı "Ellerimizde" isimli örgütten yapılan açıklamada, "Dinimiz Siyonizm" partisi milletvekili adayı İsrailli aşırı sağcı siyasetçi Moshe Feiglin'in de Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere de seçim günü Aksa'ya baskınları arttırma çağrısında bulunuldu.

İsrail polisi, 2003'ten bu yana tek taraflı kararıyla Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin bölgede saldırılara imza attığı dört yıllık döneminin ardından seçmenler genel seçim için yarın sandık başına gidiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Seçimden bir gün önce Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Ben-Gvir burada ritüel yaptı - Son Dakika
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