Antalya\'da görülmemiş felaket! 5 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı

Antalya'nın Kepez ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen hortum felaketi can aldı. Bir site inşaatının şantiye alanında oluşan hortum, işçilerin kaldığı 2 konteyneri paramparça etti. Konteynerlerde bulunan 6 işçiden 5'i hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karşıyayız" dedi.

HORTUM KONTEYNERLERİ PARÇALADI, İŞÇİLERİ SAVURDU

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 23.00 sıralarında bir site inşaatının şantiye alanında meydana geldi. Bölgede etkili olan fırtına sırasında oluşan hortum, işçilerin kaldığı 2 konteyneri parçaladı. Hortumun şiddetiyle konteynerlerin içinde bulunan 6 işçi etrafa savruldu. Yaşanan felakette 2 işçi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 3 işçi de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer işçinin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VALİ ŞAHİN: ÇOK ENTERESAN BİR DOĞA OLAYIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Şahin, hortumun yalnızca şantiye alanında etkili olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "2 işçimiz olay yerinde 3 işçimiz hastanede vefat etti 1 işçi yaralandı durumu iyi. Şu anda olay yerinde aramalarımız devam ediyor teyitleşiyoruz başka bir yaralı ya da cenaze var mı bunu anlamaya çalışıyoruz. Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karışayız şehrin başka bir noktasında hortum ihbarı olmadı sadece burada hücre hortum ortaya çıktı ve yine sadece burada 2 konteyneri paramparça eden hortumla karşı karşıyayız. Yakın konteynerlerde de bir şey yok. Bugün il koordinasyon kurulu toplantısında meteoroloji bölge müdürümüz sonum yaptı ve ekstrem olaylara hazır olmamız gerektiğini söylemişti. Akşamında böyle bir olayla karşı karşıya kaldık, ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum, kimlikleri tespit ediliyor"

"BÜTÜN SİTE İNŞAATINI HORTUM TARUMAR ETMİŞ"

Hortumun şantiye alanında büyük hasara yol açtığını belirten Vali Şahin, aynı bölgede bulunan bir vincin de devrildiğini açıkladı.

Vincin devrilmesiyle konteynerlerin parçalanması arasında bağlantı bulunmadığını vurgulayan Şahin, "Vincin altında can kaybı ya da yaralı söz konusu değil, bütün site inşaatını hortum tarumar etmiş" dedi.

EKİPLERİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Felaketin ardından şantiye alanında başka işçilerin bulunma ihtimaline karşı arama çalışmaları başlatıldı.

Ekipler, enkaz ve çevresinde başka yaralı ya da hayatını kaybeden olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, yaşamını yitiren 5 işçinin kimliklerinin tespit edilmesi için de işlemler başlatıldı.

Vali Şahin, kentte başka bir noktadan hortum ihbarı alınmadığını, doğa olayının yalnızca söz konusu şantiye alanında etkili olduğunu belirtti.