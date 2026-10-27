Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın - Son Dakika
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Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın

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Japonya\'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
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Japonya'da Afet Yönetiminden Sorumlu Bakan Goshi Hosono, büyük deprem ve yanardağ patlaması gibi olası felaketlere karşı tüm vatandaşlara hazırlık çağrısında bulundu. Hosono, halktan en az 3 günlük, mümkünse 1 haftalık gıda, içme suyu ve tuvalet malzemesi stoklamalarını istedi. Japon Bakan, 2 Kasım'da faaliyete geçecek yeni Afet Yönetimi Ajansı ile ülke genelinde hazırlık çalışmalarının güçlendirileceğini açıkladı.

Japonya'da hükümet, büyük deprem ve yanardağ patlaması gibi olası felaketlere karşı ülke genelinde hazırlık çağrısı yapmaya hazırlanıyor. Afet Yönetiminden Sorumlu Bakan Goshi Hosono, vatandaşlardan en az 3 günlük, mümkünse 1 haftalık gıda, içme suyu ve tuvalet malzemesi stoklamalarını istedi. Hosono, 2 Kasım'da kurulacak Afet Yönetimi Ajansının faaliyete geçmesiyle birlikte tüm ülkeye yönelik acil hazırlık çağrısında bulunacaklarını açıkladı.

TÜM VATANDAŞLARA ACİL HAZIRLIK ÇAĞRISI

Japonya'da olası büyük felaketlere karşı alınacak önlemler gündeme geldi. Afet Yönetiminden Sorumlu Bakan Goshi Hosono, 2 Kasım'da faaliyete geçmesi planlanan yeni Afet Yönetimi Ajansının kuruluşuyla birlikte merkezi hükümet kurumlarına, yerel yönetimlere ve tüm vatandaşlara yönelik acil hazırlık çağrısı yapacaklarını duyurdu.

Bir televizyon programında konuşan Hosono, büyük afetlerin ardından kamu yardımlarının her bölgeye hemen ulaşamayabileceğine dikkat çekerek vatandaşların temel ihtiyaçlarını önceden karşılamaya hazır olmaları gerektiğini belirtti.

"EN AZ 3 GÜNLÜK, MÜMKÜNSE 1 HAFTALIK STOK YAPIN"

Vatandaşlara evlerinde yeterli miktarda gıda, içme suyu ve tuvalet malzemesi bulundurmaları çağrısında bulunan Hosono, afet sonrasında devlet yardımı gelene kadar ailelerin kendi imkânlarıyla yaşamlarını sürdürebilmelerinin önemine işaret etti.

Japon Bakan, "En az 3 günlük, mümkünse 1 haftalık gıda, su ve tuvalet ihtiyaçlarınızı, kamu yardımı olmadan karşılayabilecek şekilde evinizde hazır bulundurun" ifadelerini kullandı.

DÖRT BÜYÜK FELAKET RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Hosono, Japonya'nın karşı karşıya bulunduğu büyük doğal afet risklerine de değindi. Bakan, Nankai Çukuru'nda meydana gelebilecek büyük depremi, başkent Tokyo ve çevresini etkileyebilecek yıkıcı bir depremi, Kuril ve Japonya deniz çukurları boyunca yaşanabilecek büyük depremleri ve Fuji Yanardağı'nın olası patlamasını ülkenin hazırlıklı olması gereken başlıca tehlikeler arasında sıraladı.

Bu tür felaketlerin geniş bölgeleri etkileyebileceğine dikkat çeken Hosono, afet öncesinde alınacak tedbirlerin can kayıplarını ve yaşanabilecek mağduriyetleri azaltabileceğini vurguladı.

YENİ AFET YÖNETİMİ AJANSI 2 KASIM'DA KURULACAK

Japonya'da afetlere hazırlık ve müdahale çalışmalarını tek merkezden koordine etmek amacıyla oluşturulan yeni Afet Yönetimi Ajansı, 2 Kasım'da faaliyete geçecek.

Yeni kurum, büyük felaketlere yönelik hazırlık planlarının oluşturulmasından afet anındaki müdahalelere ve sonrasındaki iyileştirme çalışmalarına kadar geniş bir alanda görev yapacak.

Hosono, yeni dönemde afet bölgelerinde kurulacak barınma merkezlerinin koşullarının iyileştirilmesine de öncelik vereceklerini belirtti.

BARINMA MERKEZLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Bakan Hosono, afet sonrasında vatandaşların sığındığı merkezlerde tuvalet, sıcak yemek, yatak ve banyo imkânlarının geliştirilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Özellikle hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için kamu kurumlarıyla özel sektör arasında iş birliği yapılacağını ifade etti.

Öte yandan Japonya'dan gelen açıklamanın, yakın zamanda kesin olarak bir deprem veya yanardağ patlaması yaşanacağına ilişkin özel bir uyarı olmadığı, ülkenin uzun vadeli afet hazırlıklarını güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

YanardağJaponyaDepremJaponDünyaSon Dakika

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