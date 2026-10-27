Fenerbahçe\'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de geçirdiği son dönemde taraftarların tepkisini çeken ve Şubat 2026'da Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımında gollerine devam ediyor. Faslı golcü, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Neftchi Fargona karşısında 90. dakikada serbest vuruştan attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Asya Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Al Ittihad, deplasmanda Neftchi Fargona ile karşı karşıya geldi. Istiqlol Stadyumu'nda oynanan mücadelede Suudi Arabistan temsilcisi, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Youssef En-Nesyri'nin son dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
63. DAKİKADA GİRDİ, 90'DA MAÇI KAZANDIRDI
Karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı başladı. Neftchi Fargona, 17. dakikada Iskanderov'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Al Ittihad ise 34. dakikada Houssem Aouar'ın golüyle skora denge getirdi.
Mücadelenin 63. dakikasında oyuna dahil olan Youssef En-Nesyri, 90. dakikada sahneye çıktı. Faslı santrfor, serbest vuruştan attığı golle takımını 2-1 öne geçirerek galibiyetin mimarı oldu.
AL ITTIHAD'A İLK GALİBİYETİNİ GETİRDİ
En-Nesyri'nin son dakikada attığı golle Al Ittihad, Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti. Suudi Arabistan temsilcisi puanını 4'e yükseltirken Neftchi Fargona 3 puanda kaldı.
FENERBAHÇE'DE ISLIKLANMIŞTI
2024 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla çıktığı 79 karşılaşmada 38 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Ancak Faslı futbolcu, Fenerbahçe kariyerinin son döneminde beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle taraftarların tepkisini çekti. Tribünlerden ıslıkların yükseldiği maçların ardından En-Nesyri, Şubat 2026'da Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer oldu.
14 MAÇTA 8 GOL ATTI
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Ittihad formasıyla etkili bir performans ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 14 karşılaşmada 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Suudi Arabistan temsilcisiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan En-Nesyri, Neftchi Fargona karşısındaki kritik golüyle takımına üç puanı kazandırdı.
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