Fenerbahçe\'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip istediği sonucu alamazken kaleci Ederson'un performansı dikkat çekti.

EDERSON'DAN 6 KRİTİK KURTARIŞ

Galatasaray'ın hücum hattı karşısında zorlu anlar yaşayan Ederson, maç boyunca yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutmaya çalıştı.

Brezilyalı kaleci, karşılaşmayı 6 kurtarışla tamamladı. Özellikle Galatasaray'ın farkı artırmak için geliştirdiği ataklarda yaptığı müdahalelerle daha farklı bir skorun ortaya çıkmasını engelledi.

"O OLMASA TARİHİ FARK YİYECEKTİK"

Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçeli taraftarların övgüsünü alan isim Ederson oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı kalecinin performansını överken "O olmasa tarihi fark yiyecektik" yorumlarıyla takımın savunmadaki eksiklerine dikkat çekti.

Ederson'un yaptığı 6 kurtarış, mağlubiyete rağmen karşılaşmanın öne çıkan bireysel performanslarından biri olarak değerlendirildi.

MAĞLUBİYETİN ARDINDAN TEK TESELLİ

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında sahadan puansız ayrılması taraftarları üzerken Ederson'un performansı teselli oldu. Brezilyalı file bekçisi, kalesinde iki gol görmesine rağmen yaptığı kurtarışlarla sarı-lacivertli taraftarların takdirini kazandı.