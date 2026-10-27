Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı

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Fenerbahçe\'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
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Fenerbahçe\'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
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Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de kaleci Ederson, performansıyla öne çıktı. Derbiyi 6 kurtarışla tamamlayan Brezilyalı file bekçisi, takımının daha farklı bir skorla yenilmesini önledi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ederson'un performansına övgüler yağdırırken "O olmasa tarihi fark yiyecektik" yorumları yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip istediği sonucu alamazken kaleci Ederson'un performansı dikkat çekti.

EDERSON'DAN 6 KRİTİK KURTARIŞ

Galatasaray'ın hücum hattı karşısında zorlu anlar yaşayan Ederson, maç boyunca yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutmaya çalıştı.

Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı

Brezilyalı kaleci, karşılaşmayı 6 kurtarışla tamamladı. Özellikle Galatasaray'ın farkı artırmak için geliştirdiği ataklarda yaptığı müdahalelerle daha farklı bir skorun ortaya çıkmasını engelledi.

Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı

"O OLMASA TARİHİ FARK YİYECEKTİK"

Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçeli taraftarların övgüsünü alan isim Ederson oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı kalecinin performansını överken "O olmasa tarihi fark yiyecektik" yorumlarıyla takımın savunmadaki eksiklerine dikkat çekti.

Ederson'un yaptığı 6 kurtarış, mağlubiyete rağmen karşılaşmanın öne çıkan bireysel performanslarından biri olarak değerlendirildi.

Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı

MAĞLUBİYETİN ARDINDAN TEK TESELLİ

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında sahadan puansız ayrılması taraftarları üzerken Ederson'un performansı teselli oldu. Brezilyalı file bekçisi, kalesinde iki gol görmesine rağmen yaptığı kurtarışlarla sarı-lacivertli taraftarların takdirini kazandı.

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GalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Veysel null Veysel null:
    Ederson değil, Okan olmasa tarihi fark idi. 5-0 beklerdim en az. 2 0 Yanıtla
  • Emre Siskolu Emre Siskolu:
    Bu haberleri nerenizden uyduruyor sunuz anlamıyorum. 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Alper Hakan Mehmet Alper Hakan:
    bu takımın sorunu taraftarı. gecen sene edersona buda oyuncumu dilorlardı bu sene yere göğe koyamıyorlar. yanardöner bi taraftar vefasız fırıldak nankör. Bir sene canımız sevgilimiz dediğine diğer sene küfür ediyor bir sene küfür ettiğine başka seni canım diyor 0 0 Yanıtla
  • Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    İyiydi gerisi berbattı 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Subasi Mustafa Subasi:
    Fener için acınacak bir durum 0 0 Yanıtla
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