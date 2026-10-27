Kaldırıma çıkan minibüsün altında kalan anne öldü, 2 çocuğu son anda kurtuldu - Son Dakika
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Kaldırıma çıkan minibüsün altında kalan anne öldü, 2 çocuğu son anda kurtuldu

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Kaldırıma çıkan minibüsün altında kalan anne öldü, 2 çocuğu son anda kurtuldu
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Kaldırıma çıkan minibüsün altında kalan anne öldü, 2 çocuğu son anda kurtuldu
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da 41 yaşındaki Canan Erdoğan, okuldan aldığı iki çocuğuyla evine yürürken kontrolden çıkan minibüsün hedefi oldu. Çocuklarını son anda kenara iten anne, devrilen aracın altında kalarak ağır yaralandı ve hastanede kurtarılamadı. Aşırı hız yaptığı öne sürülen sürücü gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa'da 22 Ekim Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Canan Erdoğan (41), okuldan aldığı 2 çocuğuyla evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada iddiaya göre aşırı hız yapan sürücünün kullandığı minibüs Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde yol kenarındaki kaldırıma çıktı.

SON ANDA ÇOCUKLARINI KENARA İTTİ

Savrulan minibüsün üzerlerine geldiğini fark eden Erdoğan, kenara ittiği çocuklarını kazadan kurtardı ancak minibüs Erdoğan'a çarptı. Yol kenarında bulunan toprak alana çıkarak durabilen minibüs Canan Erdoğan'ın üzerine devrildi.

MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Çevredekilerin yardımıyla minibüs devrildiği yerden kaldırılırken minibüsün altında kalan Canan Erdoğan'ın ağır yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Erdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇOCUKLAR KURTULDU, ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki bir iş yerinde çalışan Zahit Mahmut, "Minibüs makas atarak geliyormuş. Karşıdan da kadın ve 2 çocuğu beraber geliyorlarmış. Minibüs bu alana kadar çıkarak direkt üzerlerine devrildi. Kadın da altında kaldı. Çocuklar kurtuldu ama kadın vefat etti. Kaldırımda yürüyorlardı. Araç kontrolden çıkarak hızlı geliyordu, hata minibüsün hatası" dedi.

Kaynak: DHA
Canan ErdoğanGaziosmanpaşaİstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mücahid mücahid:
    Bu minibğs şoförü Cinayetden İdam edilmeli, önce adalet olacak! 3 0 Yanıtla
  • wxnjvnt8dn wxnjvnt8dn:
    o çocuklar nasıl atlatacak bu travmayı çok trajik. Allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
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