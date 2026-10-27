Şile\'de sağanak sonrası yollar göle döndü, su basan ev bahçeleri havadan görüntülendi

Şile'de sağanak sonrası yollar göle döndü, su basan ev bahçeleri havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağışların ardından Şile'de yollar göle döndü, bazı evlerin bahçelerini su bastı. Yağışların ardından ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.
Sağanak yağışların ardından Şile'de birçok noktayı su basarken, adeta göle dönen yollar havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağışların ardından Şile'de yollar adeta göle döndü. Bazı evlerin bahçelerini de su basarken yağışların ardından ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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