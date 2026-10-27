Sağanak Sabiha Gökçen’i de vurdu! Teknik bölge tünelini su bastı, servisler mahsur kaldı

Anadolu Yakası’nda su baskınlarına neden olan sağanak, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın teknik bölgesinde de olumsuzluklara yol açtı. Tünelde biriken su nedeniyle havalimanı çalışanları işlerine ulaşmakta güçlük çekti.

TÜNEL SUYLA DOLDU

Sosyal medyada “Sabiha Gökçen Havalimanı teknik bölge tünelini su bastı” notuyla paylaşılan görüntülerde, tünelin zemininin suyla kaplandığı görülüyor. Karanlıkta çekilen görüntülerde, tünelin yan duvarından içeri su aktığı ve motosikletli sürücülerin suyun içinde ilerlemeye çalıştığı anlar yer alıyor.

PERSONEL SERVİSLERİ VE ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ

Görüntülerde personel servisi minibüslerin, bir kamyonun ve çok sayıda motosikletin tünelde suyun içinde beklediği görülüyor. Bazı motosikletlerin tünel kenarına park edildiği dikkat çekiyor. Havacılık sektörüne yönelik yayın yapan HavaSosyalMedya’nın haberine göre tünelde trafik aksadı, bazı araçlar ilerleyemedi ve sürücüler yaklaşık 3 saat bekledi. Su baskını nedeniyle vardiya değişimlerinde de gecikmeler yaşandı.

VİDANJÖRLE TAHLİYE ÇALIŞMASI

Gün ışığında çekilen bir başka görüntüde ise tünel girişinde bir vidanjörün suyu tahliye etmek için çalıştığı görülüyor. Tünel ağzında ambulans ve özel güvenlik görevlilerinin de bulunduğu bölgede çok sayıda çalışanın beklediği dikkat çekiyor.

KARGO TÜNELİNDE DE SU BİRİKTİ

HavaHaber’in haberine göre sağanak, havalimanının kargo terminalindeki tünelin bir bölümünün de suyla dolmasına neden oldu. Havalimanı yönetiminden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

METEOROLOJİ SARI KODLA UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ekim Salı için İstanbul’u sarı kodlu uyarı kapsamına almıştı. Uyarıda yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olacağı belirtilmiş, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istenmişti. Sağanak nedeniyle Pendik ve Tuzla’da da yollar ve alt geçitler suyla kaplandı. D-100 Karayolu’nun Tuzla-Pendik yönü bir süre trafiğe kapatıldı.