Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip... - Son Dakika
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Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...

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Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
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Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
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Sokakta yürüdüğü sırada akli dengesi yerinde olmayan bir şahsın "İnşallah nikahlı karım olursun" diyerek üstüne yürüdüğü genç kız, "Ödüm patladı" sözleriyle yaşadığı korku dolu anları paylaştı.

Genç bir kız, yolda yürüdüğü sırada akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir şahsın sözlü tacizine uğradı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden genç kız, yaşadığı korku dolu anları sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde şahsın genç kızın peşinden gelerek "İnşallah benim karım olursun", "İnşallah nikahlı karım olursun" dediği duyuldu. Ne uğradığını şaşırarak büyük panik yaşayan genç kız ise "Ödüm patladı" diyerek duruma tepki gösterdi. Kısa sürede yayılan video, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

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SON DAKİKA: Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip... - Son Dakika
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