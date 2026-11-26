Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda bir minibüste yapılan aramada, Avrupa Birliği'ne ithalatı yasak olan 197 kilogram böcek ilacı ele geçirildi.

Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapmak için Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan plakalı minibüs, gümrük ekiplerince detaylı kontrole alındı. Sürücü ve yolcu, beyan edecekleri herhangi bir eşyaları olmadığını belirtti; ancak yapılan aramada kişisel bagajlar arasında bitki koruma ürünleri bulundu. İnceleme sonucunda 1 kilogramlık 197 paket halinde toplam 197 kilogram böcek ilacı ele geçirildi. Bulgaristan ve Avrupa Birliği ülkelerine ithalatı yasak olan ürünlere el konuldu. Olayla ilgili Svilengrad Sınır Polis Müdürlüğü tarafından ön soruşturma başlatıldı.