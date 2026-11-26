Bulgaristan sınırında minibüsten 197 kilogram yasaklı böcek ilacı çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Bulgaristan plakalı bir minibüs, gümrük ekiplerince detaylı kontrole alındı. Kişisel bagajlar arasında 1 kilogramlık 197 paket halinde toplam 197 kilogram böcek ilacı bulundu; AB'ye ithalatı yasak ürünlere el konuldu ve ön soruşturma başlatıldı.
Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda bir minibüste yapılan aramada, Avrupa Birliği'ne ithalatı yasak olan 197 kilogram böcek ilacı ele geçirildi.
Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapmak için Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan plakalı minibüs, gümrük ekiplerince detaylı kontrole alındı. Sürücü ve yolcu, beyan edecekleri herhangi bir eşyaları olmadığını belirtti; ancak yapılan aramada kişisel bagajlar arasında bitki koruma ürünleri bulundu. İnceleme sonucunda 1 kilogramlık 197 paket halinde toplam 197 kilogram böcek ilacı ele geçirildi. Bulgaristan ve Avrupa Birliği ülkelerine ithalatı yasak olan ürünlere el konuldu. Olayla ilgili Svilengrad Sınır Polis Müdürlüğü tarafından ön soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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