COP31'de başlatılan AIR Girişimi'ne sağlık bakanları ilgi gösterdi - Son Dakika
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COP31'de başlatılan AIR Girişimi'ne sağlık bakanları ilgi gösterdi

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COP31\'de başlatılan AIR Girişimi\'ne sağlık bakanları ilgi gösterdi
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COP31\'de başlatılan AIR Girişimi\'ne sağlık bakanları ilgi gösterdi
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Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Aziz Alper Biten, COP31'de başlatılan AIR Girişimi'ne sağlık bakanları düzeyinde ilgi olduğunu bildirdi. Biten, son iki gündür girişime katılmak isteyen ülkelerden talepler aldıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Aziz Alper Biten, COP31 kapsamında başlatılan "Antalya Dayanıklı Sağlık Sistemleri (AIR) Girişimi"ne ülkelerin sağlık bakanları düzeyinde ilgi gösterdiğini, girişime katılmak ve işbirliği imkanlarını değerlendirmek isteyen ülkelerden talepler aldıklarını bildirdi.

Biten, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

COP tarihinde ilk kez sağlığın "dinamik ve dayanıklı sağlık sistemleri" başlığıyla eylem gündemine müstakil bir alan olarak eklendiğini ifade eden Biten, Türkiye'nin bu alandaki girişiminin gelecek COP toplantılarına da örnek olmasını umduklarını dile getirdi.

Sonraki dönemlerde ev sahibi ülkelerin de sağlık konusunu iklim eylemi gündemlerinde daha fazla öne çıkarabileceğini düşündüklerini belirten Biten, sağlık alanındaki çalışmaların yanı sıra ülkeler arasında deneyim ve bilgi paylaşımını güçlendirecek bir ihtiyaca da dikkati çekerek, Antalya'da bu amaçla AIR Girişimi'ni başlattıklarını belirtti.

Biten, iklim değişikliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerine karşı ülkelerin çeşitli adımlar atmak istediğini ancak bu adımların nasıl hayata geçirileceği konusunda uygulamaya dönük bilgi ve deneyim paylaşımına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

"Sağlık Bakanlığı olarak bu işbirliğinin geliştirilmesine öncülük edeceğiz"

Geçen yıl COP'a ev sahipliği yapan Brezilya'nın Belem Sağlık Eylem Planı'nı hayata geçirdiğini ve çok sayıda ülkenin bu eylem planına katıldığını hatırlatan Biten, Dünya Sağlık Örgütünün de iklim değişikliği alanında özel bir ittifak olan ATACH kapsamında çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Türkiye'nin sağlık alanında önemli uygulamaları hayata geçirdiğine işaret eden Biten, AIR Girişimi'nin temel amacının ülkelerin iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede geliştirdikleri başarılı uygulamaları paylaşmalarına ve bu deneyimlerden yararlanmalarına imkan sağlamak olduğunu söyledi.

Biten, girişimin çalışma yöntemine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ülkeler çeşitli taahhütlerde bulunuyor, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyen koşullara karşı sağlık sistemlerinde bazı değişiklikler ve iyileştirmeler yapmayı hedefliyor ancak bu hedeflerin nasıl hayata geçirileceği önemli. AIR ile ülkeleri bir araya getirerek başarılı uygulamaların nasıl gerçekleştirildiğini değerlendirecek, analiz edecek ve bu uygulamaları kendi sistemlerine uyarlamak isteyen ülkelere yol göstereceğiz. Türkiye'nin de farklı ülkelerin de bu alanda başarılı çalışmaları var. Amacımız, bu deneyimleri birbirimizle paylaşarak ülkelerin birbirinden öğrenmesini sağlamak. Sağlık Bakanlığı olarak da bu işbirliğinin geliştirilmesine öncülük edeceğiz."

AIR ile ülkelerin iklim ve sağlık alanındaki deneyimlerini paylaşması amaçlanıyor

AIR Girişimi'ni iki gündür katıldıkları panellerde farklı ülke temsilcilerine tanıttıklarını anlatan Biten, bu tanıtımların ardından çeşitli ülkelerden yoğun ilgi gördüklerini belirtti.

Dr. Aziz Alper Biten, "Son iki gündür ülkelerin sağlık bakanlarından girişime katılmak ve işbirliği imkanlarını değerlendirmek istediklerine yönelik talepler alıyoruz. Bu ilgi bizi çok heyecanlandırdı." dedi.

AIR Girişimi'nin COP31 sonrasında da uluslararası platformlarda gündemde tutulmasını ve farklı ülkelerin katılımıyla geliştirilmesini hedeflediklerini belirten Biten, şöyle konuştu:

"AIR ile ülkeleri bir araya getirerek başarılı uygulamaların paylaşılmasını, analiz edilmesini ve diğer ülkelerde de hayata geçirilebilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Girişimimizi önümüzdeki süreçte de geliştirerek sürdürmek istiyoruz. COP toplantıları ve bu toplantılara hazırlık süreçleri başta olmak üzere uluslararası platformlarda ülkelerle bir araya gelerek iklim ve sağlık alanındaki deneyimlerin paylaşılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA
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