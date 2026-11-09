Türkiye\'nin 1 yıllık COP31 başkanlığı Kurum\'un tokmağı devralmasıyla başladı

COP31 BAŞKANI KURUM, BAŞKANLIK TOKMAĞINI DEVRALDI

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı Murat Kurum, dünyanın en önemli iklim zirvesi için bir önceki Taraflar Konferansı COP30'un Başkanı Andre Correa Lago'dan başkanlık tokmağını devraldı. Böylece Türkiye'nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin yer aldığı Taraflar Konferansı'na (COP) 1 yıl sürecek başkanlık süreci resmen başladı.