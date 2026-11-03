AB Komisyonu, krizde ilk 3 günde vatandaşların kendine yetmesi için rehber yayımladı - Son Dakika
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AB Komisyonu, krizde ilk 3 günde vatandaşların kendine yetmesi için rehber yayımladı

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AB Komisyonu, acil durumlarda ilk 3 günde vatandaşların temel ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamasını öneren yeni rehberi yayımladı. Rehber, okul öncesi ve ilköğretimde hazırlık eğitimi ile engelli bireylere yönelik kapsayıcı önlemler öngörüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vatandaşların kriz durumunda ilk 3 gün boyunca temel ihtiyaçlarını kendileri karşılamaları, hazırlıklılık eğitimi ve güvenilir bilgi alınmasının sağlanması gibi tavsiyeleri içeren yeni acil durum rehberi yayımladı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Avrupa'nın "daha sık olarak karmaşık krizlerle" karşı karşıya kaldığı, bu nedenle kıtayı "daha dirençli" kılacak somut önlemlerin hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib'in Brüksel'de düzenlenen 9. Avrupa Sivil Koruma Forumu'nda vatandaşların acil durumlara hazırlıklı olması için oluşturulan yeni rehberi açıkladığı aktarıldı.

Yeni rehberde, kamu yardımları harekete geçirilene kadar geçmesi öngörülen ilk 3 günde vatandaşların temel ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamaları için çalışmalar yapılması öneriliyor.

Ayrıca acil durumlara hazırlık konusunun okul öncesi ve ilköğretim müfredatına dahil edilmesi, eğitimcilere yönelik bilgilendirmeler yapılması, engelli bireylerin de dahil edildiği daha kapsayıcı hazırlık önlemlerinin oluşturulması öngörülüyor.

Talimatlar içinde yetkililerin acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında vatandaşlara güvenilir bilgi aktarmalarının sağlanması da bulunuyor.

Avrupa genelinde acil durumlara hazırlığın ortak öncelik haline getirilmesi amacıyla 2027'den itibaren her yıl 23 Ekim'de "AB Hazırlıklılık Günü" oluşturulması da öneriliyor.

Kaynak: AA
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