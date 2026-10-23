Bingöl'de "9. Bingöl Bal Yarışması ve Bal Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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Bingöl'de "9. Bingöl Bal Yarışması ve Bal Şenliği" düzenlendi

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Bingöl'de Avrupa Birliği coğrafi işareti tescilli balın kalitesini korumak ve marka değerini artırmak amacıyla "9. Bingöl Bal Yarışması ve Bal Şenliği" düzenlendi.

Bingöl'de Avrupa Birliği coğrafi işareti tescilli balın kalitesini korumak ve marka değerini artırmak amacıyla "9. Bingöl Bal Yarışması ve Bal Şenliği" düzenlendi.

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi ve Etkinlik Alanı'nda düzenlenen programa, Vali Cahit Çelik, BÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Arıcılar Birliği Başkanı Ali Aba, kurum amirleri ve bal üreticileri katıldı.

Vali Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentlerin hafızalarda belirli simge ürünlerle yer edindiğine dikkati çekerek, "Bingöl denildiğinde akla gelen ürünler arasında kavurma ve Bingöl balı bulunuyor. Ancak bal, son yıllarda kavurmanın önüne geçti. Bunda üreticilerimizin ve Arıcılar Birliğimizin çok önemli katkıları var." dedi.

Üniversitenin arıcılık alanında yürüttüğü bilimsel çalışmaların kentin potansiyelini açığa çıkarmada kritik rol oynadığını belirten Çelik, ulusal ve uluslararası dereceler elde eden Bingöl balının üniversitenin katkılarıyla çok daha farklı noktalara ulaşacağına inandığını söyledi.

Arıkan da balın kent ekonomisindeki stratejik yerine vurgu yaparak, "Uluslararası yarışmalarda elde edilen başarılar ve ürünümüzün uluslararası tescil alan ilk bal olma özelliği, marka değerimizi perçinlemiştir. Kentimizin tanıtımı, ekonomi ve istihdamı için markalaşma sürecini daha da hızlandırmalıyız." diye konuştu.

Prof. Dr. Çelik ise kentin zengin bitki örtüsü, yüksek rakımlı yaylaları ve biyolojik çeşitliliğiyle Türkiye'nin en önemli arıcılık merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Çintay da bal üretim kalitesini sürdürmenin ve balı geniş pazarlara ulaştırmanın ortak sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Daha sonra Vali Çelik ve beraberindekiler etkinlik alanındaki stantları gezdi.

Etkinlikte, bal yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi, katılımcılara yöresel ballı şerbet, ballı süt ve bal kullanılarak hazırlanan çeşitli yöresel yiyecekler ikram edildi.

Kaynak: AA
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