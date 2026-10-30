Dicle’de öğretmenlere teknoloji içeren projeleri hazırlama eğitim verildi - Son Dakika
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Dicle’de öğretmenlere teknoloji içeren projeleri hazırlama eğitim verildi

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Dicle’de öğretmenlere teknoloji içeren projeleri hazırlama eğitim verildi
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Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde görev yapan 40 öğretmene TÜBİTAK, TEKNOFEST, MEB robot yarışması, Erasmus projeleri ve Avrupa Birliği akreditasyon programları hakkında eğitim verildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde görev yapan 40 öğretmene TÜBİTAK, TEKNOFEST, MEB robot yarışması, Erasmus projeleri ve Avrupa Birliği akreditasyon programları hakkında eğitim verildi.

Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu konferans salonunda gerçekleştirilen bilgilendirilme programında, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi eğitmenleri Merve Ceylan ve Abdulgafur Koca ile Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen teknoloji çalışmalarının koordinatörlüğünü üstlenen Gelincik İlkokulu Müdürü Ramazan Sümer, teknoloji içeren projeler hakkında sunum yaptı. Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen teknoloji çalışmalarının koordinatörlüğünü üstlenen Gelincik İlkokulu Müdürü Ramazan Sümer, "Değerli öğretmen meslektaşlarımıza verilen bu eğitimlerle, okullarımızdaki öğrencilerimizin güncel teknoloji farkındalıklarını oluşturmalarını ve öğrencilerimizin öğretmenleri rehberliğinde proje geliştirmelerini hedefliyoruz. Dicle ilçemizde şu ana kadar 10 tane bilim söyleşini gerçekleştirdim. TÜBİTAK, TEKNOFEST, MEB robot yarışması Erasmus projelerinin nasıl hazırlanacağı ve nasıl katılım sağlanacağı hakkında bilgiler aktardık. Dicle ilçemiz genelinde şu ana kadar TÜİBATAK bilim söyleşi projemize 25 okulumuz başvuruda bulundu. Hedefimiz bu projeleri ilçedeki bütün okullarımıza yaygınlaştırmaktır. Bu eğitimlerin verilmesinde bizlere destek olanlara teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA
Avrupa BirliğiDiyarbakırTeknofestTübitakEğitimDicleSon Dakika

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