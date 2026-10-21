Avrupa Konseyi ve CEMR, Vahap Seçer\'in tutuklanmasına kaygıyla tepki verdi

(MERSİN) - Uluslararası kuruluşlar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi temsilcileri, Avrupa Konseyi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi, Alman Şehirler Birliği ve Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Avrupa Sekreterliği, yayımladıkları açıklama ve mektuplarla sürece ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 1 Ekim'de gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanması, uluslararası kuruluşların tepkisine neden oldu.

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Başkanı, Huddinge Belediye Meclis Üyesi Jelena Drenjanin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Türkiye'de, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu muhalefet belediye başkanlarına yönelik yeni tutuklamaları büyük bir endişeyle öğreniyorum. Sayın Seçer, Bölgeler Komitesi (CoR) için önemli bir muhatap olmuş ve 6 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan bir sonraki Çalışma Grubu toplantımıza ev sahipliği yapması öngörülmüştü" açıklamasını yaptı.

"KAYGI VERİCİ BİR ÖRÜNTÜNÜN DEVAMIDIR"

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Yerel Yönetimler Meclisi Başkanı Konstantinos Koukas, "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin bir sonraki oturumunda konuşma yapması planlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasını kınıyorum. Bu tutuklama, Türkiye'de muhalefete mensup belediye başkanlarının tutuklanmasına ilişkin kaygı verici bir örüntünün devamıdır" ifadelerini kuşşandı.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), açıklamasında, aynı zamanda CEMR Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Christoph Schnaudigel, Vahap Seçer'in tutuklanmasından derin endişe duyduklarını bildirdi. CEMR tarafından yapılan açıklamada Türkiye'ye yönelik şu maddeler eşliğinde çağrıda bulunuldu:

"Yerel seçilmiş temsilcilere vatandaşlar tarafından verilen demokratik yetkilere saygı gösterilmesi ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın ilkelerine uyulması; tutuklanan seçilmiş temsilcilerin serbest bırakılması ve görevlerine geri dönmelerine olanak tanınması; Türkiye Belediyeler Birliği'nin özgürce faaliyet göstermesinin ve üyeleri tarafından seçilen temsilciler tarafından yönetilmeye devam etmesinin güvence altına alınması.

CEMR ayrıca Avrupa kurumlarını ve daha geniş anlamda uluslararası toplumu, Türkiye'de demokratik yollarla seçilmiş yerel temsilcilerle dayanışma içinde olmaya ve bu vakaları Türkiye'deki yetkililerle yürüttükleri diyaloglarda gündeme getirmeye çağırmaktadır. Demokrasinin Avrupa genelinde giderek artan baskılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, yerel özerkliğin korunması her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. CEMR, gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürecek; Türkiye Belediyeler Birliği'nin, Türkiye'deki üyelerinin ve ortaklarının yanında kararlılıkla duracaktır."

ALMAN ŞEHİRLERİ BİRLİĞİ'NDEN TBB'YE DAYANIŞMA MESAJI

Alman Şehirler Birliği, yayımladığı açıklamayla Türkiye Belediyeler Birliği ve tutuklanan belediye başkanlarıyla dayanışma içinde olduğunu duyurdu. Alman Şehirler Birliği Başkanı ve Leipzig Büyükşehir Belediye Başkanı Burkhard Jung, son tutuklamalara ilişkin değerlendirmesinde, muhalefet temsilcilerinin hedef alındığı yönündeki eleştirisini dile getirdi. Jung, yerel özerkliğin, siyasi çoğulculuğun ve hukukun üstünlüğünün demokratik toplum düzeni açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Alman Şehirler Birliği, TBB'ye ve tutuklanan belediye başkanlarına yönelik şu dayanışma mesajını paylaştı:

"Son tutuklamalara ilişkin haberler bizi büyük bir endişeye sevk ediyor. Burada meselenin gerçek suçlar olmadığı, aksine muhalefete mensup yerel siyasetçileri hedef alan koordineli bir girişim olduğu oldukça açık. Vahap Seçer, Türkiye'deki kardeş kuruluşumuz TBB, TBB üyesi belediyeler ve Türkiye'de yerel özerkliği ve vatandaşların çıkarlarını savunmak için çalışan tüm yerel yönetim temsilcileriyle dayanışma içindeyiz. Yerel özerklik, demokratik yollarla seçilmiş temsilcilerin görev ve sorumluluklarını yürürlükteki yasalar çerçevesinde yerine getirebilmelerine dayanır. Bir demokrasi, çoğulculuğa ve farklı siyasi görüşlere tahammül etmelidir. Avrupa Konseyi üyesi ve AB'ye aday ülke olan Türkiye'nin hükümeti, demokratik ilkelere ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalmalıdır. Bu yükümlülük, yerel özerkliğe saygı gösterilmesini ve demokratik yollarla seçilmiş yerel siyasetçilerin haklarının güvence altına alınmasını da kapsar.

Türkiye'yi, Vahap Seçer'e yönelik tutumu da dahil olmak üzere, demokratik kurallara, adalet, şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı kalmaya çağırıyoruz. Alman ve Türk şehirleri arasındaki uzun yıllara dayanan ilişkiler ve çok sayıdaki kardeş şehir ortaklığı, belediyelerimizi birbirine sıkı bağlarla bağlamaktadır. Güçlü şehirlerin ve işleyen bir yerel özerklik sisteminin demokratik toplum düzeni açısından temel öneme sahip olduğu inancı bizleri birleştirmektedir."

Almanya'nın Oberhausen kentinin Büyükşehir Belediye Başkanı Thorsten Berg ve Birinci Belediye Başkan Yardımcısı Apostolos Tsalastras, Vahap Seçer'in tutuklanmasına ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Oberhausen yönetimi, Mersin ile uzun yıllara dayanan kardeş şehir ilişkilerine değinerek Seçer'e yöneltilen suçlamaların bağımsız biçimde doğrulanamadığı belirtilirken demokratik ilkelerin, adaletin ve şeffaflığın korunması çağrısı yapıldı. Oberhausen'in kardeş şehri Mersin ve Vahap Seçer ile dayanışma açıklaması şu şekilde:

"Türkiye'deki kardeş şehrimiz Mersin'in Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanması bizi derinden endişelendiriyor. Kendisine yöneltilen suçlamaların gerçekliği bağımsız biçimde doğrulanamıyor. Burada söz konusu olanın gerçek suçlardan ziyade, muhalefete mensup yerel siyasetçilere karşı koordineli bir girişim olduğu son derece açık. Uzun yıllara dayanan ilişkilerimiz ve kapsamlı kardeş şehir iş birliğimiz sayesinde Mersin halkıyla ve elbette Mersin Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle yakın bağlarımız bulunuyor.

"ŞEFFAFLIK, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ KORUNMALI"

Güçlü şehirlerin ve işleyen bir yerel yönetim sisteminin demokratik toplum düzeni açısından temel öneme sahip olduğu inancını paylaşıyoruz. Nisan 2025'te İstanbul'da düzenlenen Kardeş Şehirler Zirvesi sırasında, Almanya ve Türkiye'den belediyelerin temsilcileri tarafından demokrasi ve hukukun üstünlüğüne ilişkin ortak bir bildiri kabul edilmişti. Bu bildiride şehirlerin ve kardeş şehir ilişkilerinin demokrasinin temel dayanaklarından olduğu vurgulanmıştı. Bu, Türkiye açısından son derece önemli ve güçlü bir mesajdı. Bu nedenle demokratik kurallara uyulması, adalet, şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin korunması gerektiğini güçlü bir biçimde vurguluyoruz. Bu ilkeler Vahap Seçer için de geçerli olmalıdır."

"MERSİN İLE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ GÜÇLÜ BAĞLILIĞIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Avrupa Sekreterliği (ICLEI), Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına gönderdiği mektupla destek mesajı verdi. Mektupta, sürecin yalnızca seçilmiş temsilcileri değil, kent için özveriyle çalışan belediye teşkilatını da etkilediği belirtildi. ICLEI Avrupa, Mersin ile yürütülen iş birliğine bağlılığının devam ettiğini ve belediyeyle yakın temasını sürdüreceğini bildirdi. Mektupta şunlar kaydedildi:

"Değerli Mersinli çalışma arkadaşlarımız; Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından sizlere bizzat ulaşmak ve bu zorlu süreçte temennilerimizin ve desteğimizin Mersin ekibiyle birlikte olduğunu bilmenizi istedik. Mersin, ICLEI için çok değerli bir paydaş olmuştur; aramızdaki bağa ve bugüne kadar birlikte hayata geçirme fırsatı bulduğumuz çalışmalara büyük önem veriyoruz. Böylesi bir durumun yalnızca seçilmiş temsilcileri değil, aynı zamanda şehre hizmet etmek için her gün özveriyle çalışan tüm belediye teşkilatını ve mesai arkadaşlarımızı da derinden etkilediğinin farkındayız. Dayanışma ve desteğimizin sizinle olduğunu bilmenizi isteriz. Mersin ile yürüttüğümüz iş birliğine olan güçlü bağlılığımız devam etmektedir; önümüzdeki süreçte de sizlerle yakın temas halinde kalmayı sürdüreceğiz."