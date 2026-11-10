COP31'de Atatürk'e saygı duruşu - Son Dakika
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COP31'de Atatürk'e saygı duruşu

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COP31\'de Atatürk\'e saygı duruşu
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ANTALYA'da 196 ülke ve Avrupa Birliği temsilcilerini buluşturan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) ikinci gününde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde anıldı.

ANTALYA'da 196 ülke ve Avrupa Birliği temsilcilerini buluşturan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) ikinci gününde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde anıldı. Saat 09.05'te COP31 alanında hayat 1 dakikalığına dururken, dünyanın farklı ülkelerinden binlerce yabancı katılımcı da saygı duruşuna katıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki COP1 alanında 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31'in ikinci günü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir anmaya sahne oldu. Türkiye'nin ve Antalya'nın dört bir yanında saat 09.05'te gerçekleştirilen anma törenleriyle eş zamanlı olarak, dünyanın en büyük iklim buluşmalarından birine ev sahipliği yapan COP31 yerleşkesinde de Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

DÜNYA ATATÜRK'Ü ANDI

COP31'in Mavi ve Yeşil Bölge olarak ikiye ayrılan yerleşkesinde, dünyanın farklı ülkelerinden zirveye katılan yabancı gazeteciler ve medya mensupları, diplomatlar, siyasetçiler, akademisyenler, bilim insanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, gönüllüler ve organizasyonda görevli personel de saygı duruşuna katıldı. Alanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağına dair Türkçe ve İngilizce duyuru yapıldı ve siren çalınacağı, farklı bir acil durum olmadığı uyarısında bulunuldu. Binlerce yabancı katılımcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına gerçekleştirilen saygı duruşuna eşlik etti.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

10 Kasım nedeniyle COP31 alanı girişindeki bayraklar yarıya indirilirken, COP31 Barış Yolu'nda Atatürk portresine katılımcılar karanfil bıraktı. Türkiye pavilyonunda ise ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı. 09.05'i geçerken alandaki yerli ve yabancı tüm katılımcılar siren sesiyle birlikte 1 dakikalık saygı duruşuna katıldı.

ESKİ BAŞKANLAR BULUŞUYOR

COP31'in ikinci gününde iklim müzakereleri ve uluslararası toplantılar da devam ediyor. COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, saat 10.00'da Mavi Bölge'deki Asos Salonu'nda düzenlenecek önceki dönem COP başkanlarının buluşmasına katılacak. Toplantıda, geçmiş dönemlerin COP başkanları ortak bildiri yayımlayarak COP31'e desteklerini açıklayacak.

SAĞLIK VE İKLİM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, saat 09.00-10.00 arasında Mavi Bölge'deki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Pavilyonu'nda gerçekleştirilecek DSÖ İklim Değişikliği Özel Girişimi (ATACH) Günü yüksek düzeyli açılış programında konuşacak. Toplantıda iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve sağlık sistemlerinin iklim krizine karşı dayanıklılığının artırılması ele alınacak.

YEŞİL ULAŞIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise saat 10.00'da Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nda Havalimanı Karbon Akreditasyonu Ödül Töreni'ne, saat 11.00'de Likya Salonu'nda Küresel Yeşil Yük Koridorları Girişimi Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak. Uraloğlu, saat 14.30'da Yeşil Bölge'de 5G bağlantısıyla Türk Telekom Malatya Güneş Enerjisi Santrali'nin temel atma törenini gerçekleştirecek. Bakan Uraloğlu, saat 14.45'te ulaşım ve enerji alanıyla bakanlık standını ziyaret edecek, saat 15.30'da Boeing ve Türk Hava Yolları ile sürdürülebilir havacılık yakıtlarına ilişkin imza törenine, saat 16.30'da ise Yeşil Lojistik Belgesi Ödül Töreni'ne katılacak.

MAVİ BÖLGE

COP31'in uluslararası müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölgesi'nde gün boyunca iklim finansmanı, uyum politikaları, temiz enerji, karbon piyasaları, tarım ve gıda güvenliği gibi konular ele alınacak. Program kapsamında Bakü Yüksek Düzeyli Uyum Diyaloğu, Gençlerin Öncülüğündeki İklim Forumu ve çeşitli uluslararası toplantılar düzenlenecek. Oturumlarda tarımda iklim değişikliğine uyum, yeşil sanayileşme, adil dönüşüm, metan emisyonlarının azaltılması ve iklim finansmanı gibi başlıklar görüşülecek.

YEŞİL BÖLGE

COP31'in halka açık Yeşil Bölgesi'nde de iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ulaşım ve çevre teknolojilerine yönelik etkinlikler devam edecek. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve özel sektör kuruluşlarının stantlarında çevre dostu uygulamalar ve yeni teknolojiler tanıtılacak. Ziyaretçiler, iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan sergi, atölye ve bilgilendirme etkinliklerine katılabilecek.

LİDERLER ZİRVESİ YARIN

COP31'de 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Liderler Zirvesi öncesinde hazırlıklar da sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirvede, dünyanın farklı ülkelerinden devlet ve hükümet başkanları iklim kriziyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma, temiz enerjiye geçiş ve uluslararası iş birliği konularını görüşecek.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkTürkiye CumhuriyetiBirleşmiş Milletlerİklim DeğişikliğiAvrupa BirliğiGüncelCOP31Son Dakika

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