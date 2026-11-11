AB ile e-imzada karşılıklı tanınma süreci için Kişinev'de niyet beyanı teati edildi - Son Dakika
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AB ile e-imzada karşılıklı tanınma süreci için Kişinev'de niyet beyanı teati edildi

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Elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik Niyet Beyanı, 9 Kasım 2026'da Kişinev'de teati edildi. Ticaret Bakanlığı, sürecin Türkiye'nin AB ile dijital ticaret entegrasyonunu güçlendireceğini ve ilk teknik toplantının Kasım 2026'da yapılacağını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin dijital boyutunun güçlendirilmesi ve sınır ötesi dijital ticaretin kolaylaştırılması amacıyla elektronik imzaların ve elektronik mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik iş birliği sürecinde önemli bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "9 Kasım 2026 tarihinde Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen AB-Orta Asya Dijital Bağlantısallık Platformu toplantısı vesilesiyle, Avrupa Komisyonu ile elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik sürecin başlatılması ve iş birliği imkanlarının araştırılması amacıyla bir Niyet Beyanı teati edilmiştir. Söz konusu gelişme, Türkiye'nin AB ile ekonomik ve ticari entegrasyonunun dijital alanda da güçlendirilmesine yönelik girişimlerinin önemli bir çıktısı niteliğindedir. Ticaret Bakanlığımızca uzun süredir yürütülen teknik istişareler ve Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat'ın eş başkanlığını yürüttüğü Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğunda varılan mutabakat çerçevesinde, elektronik imzaların karşılıklı tanınması alanında teknik çalışmaların başlatılması hususu ortak gündeme alınmıştır. Kişinev'de teati edilen Niyet Beyanı ile bu alandaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik ortak irade somutlaştırılmış; Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin girişimini memnuniyetle karşılayarak EU4Digital III Bölgesel Programı gibi araçlar üzerinden sürecin finansal olarak da desteklenmesine yönelik iş birliği seçeneklerinin araştırılmasına açık olduğunu ifade etmiştir" denildi.

'DİJİTAL BAĞLANTISALLIĞIN ÖNEMİ ARTMAKTADIR'

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin, taraflar arasında derin bir ekonomik ve ticari bütünleşme sağladığı vurgulanarak, "Ancak ticaretin ve düzenleyici süreçlerin giderek dijitalleşmesi, bu bütünleşmenin dijital altyapılar ve sistemler bakımından da geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. AB tarafından ürün uygunluğu, sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gümrük işlemleri alanlarında geliştirilen dijital sistemler, Türk ihracatçılarının AB pazarına erişiminde dijital bağlantısallığın önemini artırmaktadır. Bu çerçevede, elektronik imzaların ve mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik iş birliği, firmalarımızın AB'nin dijital ticaret ve düzenleyici altyapılarına etkin katılımını destekleyecek; kamu ihalelerine uzaktan katılım ve süreçlerin uzaktan takibinin yanı sıra ticaretin finansmanı gibi alanlarda sınır ötesi dijital işlemleri desteklemesi bakımından faydalar sağlayacaktır. Niyet Beyanı kapsamında ortaya konulan iş birliği iradesi doğrultusunda, önümüzdeki dönemde Türkiye'de ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla bir Ulusal Çalışma Grubu oluşturulacak ve iç istişare sürecinde karşılıklı tanıma için gerekli hukuki, idari ve teknik hususlar değerlendirilecektir. Avrupa Komisyonu ile ilk teknik toplantının Kasım 2026 içerisinde gerçekleştirilmesi hususunda mutabakata varılmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin dijital boyutunun geliştirilmesi, firmalarımızın dijital ticaret süreçlerine katılımının kolaylaştırılması ve Gümrük Birliği'nin işleyişinin dijital çağın ihtiyaçları doğrultusunda güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmalar sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
Ticaret BakanlığıTeknolojiTürkiyeEkonomiGüncelSon Dakika

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