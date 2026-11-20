Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 Aralık 2024 tarihli ve 2024/56 sayılı bülteninde, Türkiye'de yerleşik kişilere izinsiz kripto varlık hizmeti sunduğu tespit edilen internet siteleri arasında HTX'in resmi adresi olan htx.com'a da yer vererek erişim engeli uygulanmasına karar verdi. Ancak aradan yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen HTX'in Türkçe internet sitesine farklı alan adları üzerinden Türkiye'den erişim sağlanabiliyor. Pakistan uzantılı htx.com.pk, Filipinler uzantılı htx.com.ph, Hırvatistan uzantılı htx.com.hr ile htx.net.in ve htx.net.bz adresleri üzerinden açılan platform, Türkçe içeriklerle kullanıcılarına hizmet sunuyor. Söz konusu alan adları arasında bulunan htx.net.in'in, SPK'nın erişim engeli kararından yaklaşık 16 ay sonra, 13 Nisan 2026 tarihinde kaydedilmiş olması dikkat çekiyor.

HTX, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin Yaptırım Listesinde

HTX, Türkiye'deki düzenleyici süreçlerin yanı sıra uluslararası yaptırımlarla da karşı karşıya. İngiltere, 26 Mayıs 2026 tarihinde HTX'in işletmecisi olarak gösterilen Panama merkezli Huobi Global S.A.'yı Rusya'nın finans sektörüne fon ve ekonomik kaynak sağlanmasıyla bağlantılı yaptırım listesine dahil etti. Avrupa Birliği ise 23 Temmuz 2026 tarihinde HTX'i Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketi kapsamına aldı. Karar doğrultusunda, 23 Ağustos 2026 itibarıyla AB'deki kişi ve kuruluşların HTX ile işlem yapması yasaklandı. Öte yandan İngiltere'nin finansal düzenleyici kurumu FCA tarafından açılan dava kapsamında Huobi Global S.A., 2031 yılına kadar Telegram dahil hiçbir iletişim kanalı üzerinden İngiltere'deki kullanıcılara izinsiz finansal tanıtım yapmamayı taahhüt etti. HTX ise yaptırımların farklı bir tüzel kişiliği ilgilendirdiğini belirterek konuya ilişkin açıklama yaptı.

Türk Kripto Fenomenlerinden VPN ile Kayıt Yönlendirmesi

HTX'in Türkiye'deki tanıtım faaliyetlerinde sosyal medya içerik üreticileri de öne çıkıyor. YouTube'da yaklaşık 10 bin abonesi bulunan Kripto Master kanalı, 6 Ağustos 2026 tarihinde yayımladığı HTX kampanya videosunun açıklamasında kayıt bağlantısını "Kayıt Linki Zorunlu VPN İle" notuyla paylaştı. Bağlantının, HTX'in Ukrayna uzantılı htx.com.ua adresine yönlendirdiği görüldü. Benzer şekilde, 188 bin aboneli Kripto Ekstra kanalı 21 Ocak 2026'da, 179 bin aboneli Crypto Masası kanalı ise 14 Aralık 2025'te HTX inceleme videolarını kayıt bağlantılarıyla birlikte yayımladı. Kripto Ekstra'nın video açıklamasında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na atıfta bulunan bir yasal uyarının da yer alması dikkat çekti.

Telegram Üzerinden Türkçe Kampanyalar Düzenleniyor

HTX'in Türkiye'deki kullanıcılarına yönelik faaliyetleri Telegram üzerinden de devam ediyor. Kendisini "HTX Türkiye Grubu" olarak tanıtan ve 17 bin 570 üyeye sahip Telegram topluluğunda paylaşılan kayıt bağlantısı, Pakistan uzantılı htx.com.pk adresine yönlendiriyor. Topluluğun duyuru kanalında 17 Kasım tarihinde HTX logolu Türkçe görsellerle Black Friday kampanyası başlatıldığı, ağustos ayında ise kullanıcılara "1.200 TL değerinde ücretsiz işlem" teklif edildiği görülüyor. Paylaşımlarda İngiltere ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlara ilişkin herhangi bir bilgilendirme bulunmuyor.

Türk Bankaları Üzerinden P2P İşlemlere Devam Ediyorlar

HTX'in eşler arası işlem platformu P2P'de de Türk lirasıyla kripto varlık alım satımına yönelik ilanlar bulunuyor. 20 Kasım 2026 itibarıyla platformda 66 aktif USDT/TL ilanı yer alırken, ödeme yöntemleri arasında Ziraat Bankası, Garanti, Kuveyt Türk ve QNB bulunuyor. Türkiye’de yasaklı bir borsanın, yasaklı bir hizmet olan P2P’yi bu denli rahat sunabilmesi soru işareti doğuruyor.

Öte yandan Google Play'de 10 milyondan fazla indirilen HTX uygulamasının Türkçe açıklamasında, platformun güvenlik konusunda hiçbir açık yaşamadığı ifade ediliyor. Ancak HTX, 2023 yılında gerçekleşen iki ayrı siber saldırıda HECO köprüsüyle birlikte toplam 120 milyon doları aşan kayıpla karşı karşıya kalmıştı.

İzinsiz Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılığına Hapis Cezası

Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında düzenleniyor. Kanunun 99/A maddesine göre Türkçe internet sitesi oluşturulması ve Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunulması, Türkiye'ye yönelik faaliyet yürütüldüğünün tespitinde dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor. Kanunun 109/A maddesi ise gerekli izinleri almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösterenler için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası öngörüyor. SPK, 2026 yılında yayımladığı iki ayrı bültende de izinsiz faaliyet gösteren kripto varlık platformlarının içerik sağlayıcıları hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 109/A maddesi ve Türk Ceza Kanunu'nun faillikle ilgili 37. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. HTX'in farklı alan adları, Türkçe sosyal medya tanıtımları ve Türk lirası işlem seçenekleri üzerinden Türkiye'deki kullanıcılara erişimini sürdürmesi, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığına ilişkin düzenlemelerin uygulanması açısından yeni soruları gündeme getiriyor.