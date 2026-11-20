Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı karşılaşmanın ardından RAMS Park'ın zemininde kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması başlattı.

Zeminde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Gündüz ve gece devam eden çalışmalar kapsamında çimlerin daha sağlıklı hale getirilmesi ve zeminin maç oynamaya uygun duruma getirilmesi hedefleniyor.

RAMS PARK'IN SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

Bakım çalışmalarının sürdüğü RAMS Park'ın son görüntüsü ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğrafta saha üzerine yerleştirilen çok sayıda bakım ekipmanı dikkat çekti. Stadın farklı noktalarına yerleştirilen cihazlarla zeminin iyileştirilmesi için çalışmalar yürütülürken yeşil zeminin genel görünümü de görüntülendi.

SAMSUNSPOR MAÇI BAŞAKŞEHİR'E ALINMIŞTI

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın RAMS Park'taki zemin çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındığını duyurmuştu. Sarı-kırmızılı yönetim, bu süreçte zeminin toparlanması için çalışmaların sürdürülmesini kararlaştırdı.

HEDEF ASTON VILLA MAÇI

Galatasaray'ın öncelikli hedefi, 24 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmaya kadar RAMS Park'ın zeminini daha iyi duruma getirmek. Sarı-kırmızılılar, Avrupa mücadelesi öncesinde bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamak için yoğun mesai harcıyor.