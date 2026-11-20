Rockstar Games'in uzun süredir beklenen oyunu GTA 6, 19 Kasım'da oyuncularla buluştu. Sensor Tower'ın tahminlerine göre oyunun ön siparişleri ve ilk gün satışları 24,5 milyon adedi aşarken toplam gelir yaklaşık 2,36 milyar dolara ulaştı.

Bu rakam, GTA 6'yı eğlence sektörünün en büyük çıkışlarından biri haline getirebilir. Karşılaştırmada kullanılan verilere göre Spider-Man: Brand New Day'in toplam gişe hasılatı ise 2,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. GTA 6'nın geliştiricisi Rockstar Games ve ana şirketi Take-Two, henüz resmi satış rakamlarını açıklamadı.

SATIŞLARIN DÖRTTE ÜÇÜ PLAYSTATION 5'TEN

Sensor Tower, satış tahminlerini e-posta makbuzları, istatistiksel veriler ve oyun platformlarındaki herkese açık profiller üzerinden oluşturduğunu belirtti.

Araştırma şirketine göre GTA 6 satışlarının yaklaşık yüzde 75'i PlayStation 5 üzerinden gerçekleşti. Kalan bölümünü ise Xbox satışları oluşturdu. Oyun pazarı araştırma şirketi Niko Partners, GTA 6'nın yıl sonuna kadar dünya genelinde 3 milyar doların üzerinde gelir elde edebileceğini öngörüyor.

GELİŞTİRME MALİYETİ 1 MİLYAR DOLARI AŞMIŞ OLABİLİR

GTA serisinin yeni oyununun geliştirme maliyetinin 1 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Bu rakamın doğrulanması halinde GTA 6, oyun tarihinin en pahalı yapımlarından biri olacak. Florida'dan esinlenilerek oluşturulan Leonida eyaletinde geçen oyun, Lucia ve Jason adlı iki suçlunun hikayesini konu alıyor.

Sensor Tower ayrıca GTA 6'nın yoğun ilgi görmesi nedeniyle oyuncuların diğer tek oyunculu yapımlarda geçirdiği sürenin yüzde 10 azalabileceğini öngörüyor.

PC SÜRÜMÜNÜN ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL

GTA 6'nın konsol sürümlerinin ardından PC oyuncularıyla ne zaman buluşacağı henüz açıklanmadı. Rockstar Games, oyunun çok oyunculu genişleme paketinin çıkış tarihini de duyurmadı. 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5'in çevrim içi modu, uzun yıllar boyunca oyun içi satın alımlarla gelir elde etmişti. GTA 6'nın da benzer şekilde uzun vadeli gelir sağlaması bekleniyor.

İNTERNET TRAFİĞİNDE REKOR KIRILDI

GTA 6'nın 212 GB büyüklüğündeki dosyasını indirmek isteyen milyonlarca oyuncu, internet altyapısında yoğunluğa neden oldu. Virgin Media O2'nin akşam saatlerindeki internet trafiğinde rekor kaydedilirken DE-CIX verilerine göre 18 Kasım'da saniyede 33,03 terabitlik veri aktarımına ulaşıldı. Oyunun çıkışıyla birlikte bazı oyuncular gece boyunca uyanık kalırken bazıları ise GTA 6'yı deneyimlemek için işlerinden izin aldı.