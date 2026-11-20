Türk müziğinin sevilen isimlerinden Kibariye, yıllardır alışık olduğumuz görünümünde değişikliğe gitti. Saçlarını yeniden sarıya boyatan ve uzatan ünlü sanatçı, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Kuaförden mutlu ayrılan Kibariye'nin değişimin ardından söylediği sözler de dikkat çekti.

"AĞLAYARAK GİRDİM, SEVİNEREK ÇIKTIM"

Güçlü sesi ve kendine özgü tarzıyla tanınan Kibariye, bu kez saçlarındaki değişiklikle sevenlerinin karşısına çıktı. Kısa saçlarını uzatarak yeni bir görünüm kazanan sanatçı, kuaförde geçirdiği değişimi bir videoyla gösterdi.

Yeni saçlarını oldukça beğendiği görülen Kibariye, mutluluğunu "Ağlayarak girdim, sevinerek çıktım" sözleriyle dile getirdi.

YENİ HALİNE YORUM YAĞDI

Kibariye'nin yeni görünümü takipçilerinden de olumlu yorumlar aldı. Sanatçının değişimini beğenen hayranları, "Çok güzel oldu canım ablam", "Seni her halinle çok ama çok seviyoruz" ve "Kalbi güzel her şeyden önce, saçları da harika olmuş" ifadelerini kullandı.

Yıllardır sarı saçlarıyla tanınan ünlü şarkıcının yeni imajı, sevenleri tarafından beğeniyle karşılandı.