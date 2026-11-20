Galatasaray, milli maçlar ve antrenmanlar sırasında sakatlık yaşayan futbolcularının son durumunu kamuoyuyla paylaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, 7 oyuncunun tedavi ve antrenman süreçleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yaptı.

Açıklamada bazı futbolcuların takımla çalışmalara döndüğü belirtilirken iki oyuncunun tedavisine yeni başlandığı, Victor Osimhen'in ise ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinde ilerleme kaydettiği bildirildi.

OSIMHEN SALON ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Geçen hafta sol dizinden artroskopik cerrahi operasyon geçiren yıldız futbolcunun, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladığı açıklandı. Osimhen'in sahalara dönüş süreci, tedavi ve rehabilitasyon programına göre şekillenecek.

SALLAI VE JAKOBS'UN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

Macaristan'ın Kuzey İrlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki ısınmada sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Roland Sallai'nin MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Macar futbolcunun tedavisine başlandı.

Ismail Jakobs ise son antrenmanda yapılan şut çalışması sırasında sol kasığında ağrı hissetti. Acıbadem'de gerçekleştirilen MR tetkiklerinde orta düzeyde kasık adalesi zorlanması ve kanama belirlenen futbolcunun da tedavisine başlandı.

ÜÇ FUTBOLCUDAN SEVİNDİREN HABER

Rusya'nın Venezuela ile oynadığı karşılaşmada sağ dizine darbe alan Aleksey Batrakov, tedavisinin ardından takımla çalıştı. Kolombiya'nın Şili ile oynadığı maçta sol omzuna darbe alan Davinson Sanchez'in MR tetkiklerinde omuz eklem bağlarında gerilme ve kanama tespit edildi. Deneyimli savunmacı, iki günlük tedavisinin ardından antrenmanın tamamında yer aldı. Milli takımda sağ omzunda esneme meydana gelen Uğurcan Çakır da tedavisinin ardından dün ve bugün yapılan antrenmanların tamamında takımla çalıştı.

RAFAEL LEAO KATAR'A GİDİYOR

Galatasaray, tedavisi devam eden Rafael Leao'nun daha önceden planlanan program doğrultusunda Katar'ın başkenti Doha'da çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu. Yıldız futbolcunun, kulüp fizyoterapisti eşliğinde 10 gün boyunca Doha'daki Aspetar'da tam zamanlı tedavi göreceği belirtildi.