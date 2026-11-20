Hastanede bıçaklı rehine krizi! Doktor ve sekreterini rehin aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te devlet hastanesinde korku dolu anlar yaşandı. Göz Doktoru Müslüm Güler'in odasına bıçakla giren bir kişi, doktoru ve sekreterini rehin aldı. Hastane güvenliği ve polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde Göz Doktoru Müslüm Güler'in odasına bıçakla giren şahıs, doktoru ve sekreterini rehin aldı.
BEYAZ KOD VEREN DOKTORUN ODASINA GİRDİ
Olay, Nizip Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce Doktor Müslüm Güler hakkında beyaz kod verdiği belirtilen şahıs, yeniden hastaneye geldi. Beyaz kod uygulamasına tepki gösteren şüpheli, bıçakla doktorun odasına girdi.
DOKTOR VE SEKRETERİNİ REHİN ALDI
Bıçaklı şahıs, Doktor Müslüm Güler ile sekreterini odada rehin aldı. İhbar üzerine hastane güvenliği ve polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayda yaralanan olmazken, yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?