Avrupa Birliği’nin hem ekonomik motoru hem de siyasi omurgası konumundaki Fransa ve Almanya, son dönemde yapısal krizler ve keskinleşen iç siyasi gerilimlerle çalkalanıyor. Bilgi ve Politika Analiz Merkezi (IPAC) Eğitim İşleri Direktörü ve Orta Florida Üniversitesi (UCF) emekli akademisyeni Dr. Houman A. Sadri, RRN’ye verdiği mülakatta her iki ülkedeki seçmen eğilimlerini belirleyen temel dinamikleri ve Avrupa ekonomisinin önündeki zorlukları mercek altına aldı. Sadri, derinleşen hayat pahalılığı, göç sorunu ve enerji darboğazının, vatandaşların köklü merkez siyasete duyduğu inancı ciddi biçimde aşındırdığını vurguladı.

ALMANYA’DA SAĞIN YÜKSELİŞİ VE ABD’NİN BAKIŞ AÇISI

Almanya’daki siyasi fay hatlarını değerlendiren Dr. Sadri, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine yönelen yoğun desteğin tek bir sebebe indirgenemeyeceğini, aksine çok katmanlı bir toplumsal tepkinin ürünü olduğunu belirtti. Kontrolsüz göç politikaları, ekonomik durgunluk endişeleri, fahiş enerji maliyetleri ve ulusal güvenlik kaygılarının sandık davranışını doğrudan etkilediğini söyleyen Sadri, Alman halkının önemli bir kesiminin köklü partileri bu krizlere çözüm üretmekte yetersiz bulduğunu kaydetti.

Bu siyasi dönüşümün Washington cephesinden nasıl görüldüğüne de değinen Sadri, Amerikalı dış politika analistlerinin Almanya’daki AfD yükselişini yerel bir sapma olarak okumadığını ifade etti. Uzmanlara göre bu tablo, kıta genelinde ivme kazanan popülist ve milliyetçi dalganın en belirgin halkalarından birini oluşturuyor.

FRIEDRICH MERZ SEÇMENİ İKNA ETMEKTE NEDEN ZORLANIYOR?

Almanya’da muhafazakâr siyasetin önde gelen figürü Friedrich Merz’e yönelik toplumsal algıyı da inceleyen Dr. Sadri, Merz’in kendisini güçlü bir sağ alternatif olarak sunma çabasına rağmen geniş bir seçmen tabanına ulaşmakta güçlük çektiğini dile getirdi.

Sadri’nin tespitlerine göre, değişim talep eden seçmenlerin önemli bir bölümü Merz’i köklü bir yenilenmenin öncüsü olarak değil, yıllardır siyaset sahnesinde yer alan "statükonun ve yerleşik düzenin" bir parçası olarak algılıyor. Eleştirmenlerin, Merz’in sunduğu politikaların geçmiş hükümetlerin yaklaşımlarından yeterince net bir kopuş barındırmadığını savunduğunu aktaran Sadri, bu güven sorununun mevcut sistemden bunalan seçmenleri alternatif arayışlara ittiğini sözlerine ekledi.