ABBK Türkiye Çalışma Grubu, COP31 öncesi iklim finansmanını Ankara\'da ele aldı

(ANKARA) - Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (ABBK-CoR) 35'inci Türkiye Çalışma Grubu (TÇG) Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye ile AB ilişkilerine, iş birliklerine, COP31 öncesi yerel yönetimlerin iklim politikalarına değinildi.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde, AB Bölgeler Komitesi ile yürütülen iş birliği kapsamında düzenlenen toplantı, "COP31 Öncesinde İklim Finansmanı ve Çok Düzeyli Yönetişim Yoluyla Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi" temasıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye'den ve AB üyesi ülkelerden belediye başkanları, bölge temsilcileri, yerel yönetim uzmanları ve çalışma grubu üyeleri katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkan Vekili Ayşe Ünlüce ile Huddinge Belediye Meclisi Üyesi ve TÇG Başkanı Jelena Drenjanin'in açılış konuşmalarını yaptığı programda, TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız ile TBB Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Şengül Altan Arslan ve Feridun Ulutaş da hazır bulundu.

"ÇALIŞMA GRUBU'NUN FAALİYETLERİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin yerel yönetimler boyutunu güçlendiren TÇG'nin önemine değinen Ünlüce, "TÇG, 2006 yılından bu yana kentlerimizin ortak sorunlarını ele almamıza, deneyimlerimizi paylaşmamıza ve birlikte çözüm yolları geliştirmemize vesile olmaktadır. TBB olarak 2016 yılından bu yana sekretaryasını yürüttüğümüz Çalışma Grubu'nun faaliyetlerine büyük önem veriyoruz" dedi.

Yerel yönetimlerin Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Ünlüce, "Bu ilişkiler, belediyelerimizin geliştirdiği ortak projeler, kurduğu iş birlikleri ve kentlerimiz arasında oluşan dayanışmayla daha da güçleniyor. Bu nedenle TÇG toplantılarını, karşılıklı diyaloğun sürdürülmesi ve yerel yönetimlerin uluslararası alandaki rolünün güçlendirilmesi açısından son derece değerli buluyoruz. İklim değişikliği artık geleceğe ilişkin bir öngörü değil, hepimizin günlük yaşamında karşı karşıya kaldığı en önemli gerçek" ifadelerini kullandı.

"BAŞARIYA YEREL YÖNETİMLERİN DENEYİMLERİNİN KARAR SÜREÇLERİNE YANSITILMASIYLA BAŞLARIZ"

Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in bu sorumlulukların uluslararası düzeyde ele alınması için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Ünlüce, belediyelerden daha fazla sorumluluk beklenirken bu görevleri yerine getirebilmeleri için gerekli imkanların da sağlanması gerektiğini vurguladı.

TBB'nin COP31 hazırlıkları kapsamında üzerinde çalıştığı Yerel Yönetimler Pozisyon Belgesi'ne de değinen Ünlüce, belgenin belediyelerin karşılaştığı sorunları, ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini ortak bir çerçevede ortaya koymayı amaçladığını belirtti. Merkezi ve yerel yönetimler arasında bir yetki karşıtlığı oluşturmayı değil, iş birliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Ünlüce, "İnanıyoruz ki kalıcı başarıya ancak yerel yönetimlerin deneyimlerinin ve ihtiyaçlarının karar süreçlerine yansıtılmasıyla ulaşabiliriz" dedi.

Drenjanin, TBB Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Türkiye'de yerel demokrasinin mevcut durumuna ve belediye başkanlarına ilişkin gelişmelere değinen Drenjanin, ABBK'nin yerel demokrasinin güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve demokratik ilkelerin korunmasına yönelik yaklaşımını aktardı.

"AMACIMIZ, TÜRKİYE'NİN AB İLE İLİŞKİLERİNDE DEMOKRATİK DAYANIKLILIĞINI GÜÇLENDİRMEK"

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ile yürütülen ortak çalışmalardan söz eden Drenjanin, "Her zamanki gibi çalışma grubumuz, bu konudaki çalışmalarını sürdürmeye; Türkiye'deki muhataplarımızla, Türk Hükümeti ve ortaklarımızla temas ve diyaloğu devam ettirmeye kararlıdır. Amacımız, Türkiye'nin en önemli kazanımlarından biri olan AB ile ilişkilerinde demokratik dayanıklılığı güçlendirmek ve bu ilişkinin yerelden başlayarak, aşağıdan yukarıya doğru güçlenmesine katkı sağlamaktır" diye konuştu.

Toplantı, açılış oturumunun ardından "Türkiye ve AB–Türkiye İlişkilerinde Güncel Gelişmeler" başlıklı siyasi oturumla devam etti. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin güncel seyri ve Türkiye'deki siyasi gelişmelerin ele alındığı oturumda; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müşaviri Konstantina Kostova, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı AB ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Murat Şen, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Avrupa Parlamentosu Üyesi ve Türkiye Gölge Raportörü Isabel Wiseler-Lima ile Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Yerel Demokrasi Eş Raportörü Bryony Rudkin değerlendirmelerde bulundu.

YEREL DEMOKRASİNİN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

AB Türkiye Delegasyonu Müşaviri Konstantina Kostova, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde yerel demokrasinin önemine değinerek belediyelerle yürütülen iş birliklerine dikkati çekti. AB projelerinin Türkiye'deki farklı belediyelerde hayata geçirildiğini belirten Kostova, Türkiye Raporu'nda ticaret, araştırma ve inovasyon, ulaştırma bağlantıları ve iklim gibi çeşitli alanlardaki gelişmelere de yer verildiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı AB ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Murat Şen, ABBK'nin yerel ve bölgesel yönetimlerin AB karar alma süreçlerine katılımını destekleyen önemli bir platform olduğunu belirtti. Yerel yönetimlerin iklim krizi, göç ve dijital dönüşüm gibi ortak sorunların çözümünde üstlendiği role dikkati çeken Şen, TÇG'nin iki tarafın yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirerek diyalog ve iş birliği için önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

İŞ BİRLİKLERİNİN ÖNEMİ

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye-AB ilişkilerinin yalnızca diplomatik ve ekonomik gelişmeler üzerinden değil, vatandaşların günlük yaşamına yansımaları açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Belediyelerin Avrupa'daki muhatapları ve sivil toplum kuruluşlarıyla çevre, kültür, sosyal politikalar ve afetlere hazırlık gibi alanlarda ortak çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Sengel, bu iş birliklerinin yerel yönetimlerin kapasitesini ve toplumlar arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini kaydetti.

Avrupa Parlamentosu Üyesi Isabel Wiseler-Lima, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ortak çıkarların yanı sıra demokrasi, temel haklar ve hukukun üstünlüğü gibi ortak değerler çerçevesinde geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin Avrupa Birliği açısından önemli bir ortak olmaya devam ettiğini ifade eden Wiseler-Lima, Avrupa Komisyonu'nun yıllık genişleme raporunda yer alan değerlendirmelerin ilişkilerin geliştirilmesine yönelik eleştirel bir bakış olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Yerel Demokrasi Eş Raportörü Bryony Rudkin, son dönemde yaşanan gelişmelere rağmen belediyelerin temel hizmetleri sürdürmesinin önemine dikkati çekerek, "Vatandaşların, yaşadıkları çevrede ihtiyaç duydukları hizmetleri kendi seçtikleri temsilciler aracılığıyla alabilmeleri demokratik yaşamın temel unsurlarından biridir" dedi.

COP31 ÖNCESİNDE YEREL YÖNETİMLERİN İKLİM POLİTİKALARINDAKİ ROLÜ ELE ALINDI

İlk oturumun ardından Antalya'da düzenlenecek "COP31 Öncesinde İklim Finansmanı ve Çok Düzeyli Yönetişim Yoluyla Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi" başlıklı tematik oturum gerçekleştirildi.

Oturuma Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Küresel Bağlantısallık, Kapsayıcı Büyüme ve Yeşil Kalkınma Bölüm Başkanı Valentina Di Sebastiano, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, akademisyen ve İklim Araştırmaları Derneği temsilcisi Dr. Nihan Yeğin Yarayan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile Zagreb Meclis Üyesi ve Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) Eş Başkanı Joško Klisovic katıldı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Küresel Bağlantısallık, Kapsayıcı Büyüme ve Yeşil Kalkınma Bölüm Başkanı Valentina Di Sebastiano, belediyelerin iklim dönüşümünde önemli bir rol üstlendiğini ancak hedeflerin hayata geçirilmesi için güçlü ortaklıklara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kahta Belediye Başkanı ve Çalışma Grubu Üyesi Mehmet Can Hallaç, Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde yerel yönetimlerin ihtiyaçlarının ve çözüm önerilerinin birlikte değerlendirilmesinin önemine değindi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, belediyenin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kentleşme alanlarında son 15 yılda hayata geçirdiği çalışmaları anlattı.

Akademisyen ve İklim Araştırmaları Derneği temsilcisi Dr. Nihan Yeğin Yarayan ise iklim hedeflerinin başarısının yerel ölçekte uygulanabilir çözümler geliştirilmesine bağlı olduğunu belirtti.

Zagreb Meclis Üyesi ve Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) Eş Başkanı Joško Klisovic, yerel yönetimlerin iklim politikalarının sahadaki uygulayıcıları olduğunu vurgulayarak, "Hedeflerin gerçek hayatta uygulanması isteniyorsa yerel yönetimlerin görüşlerinin de karar süreçlerine yansıtılması gerekiyor" dedi.