İspanya'da konut krizine karşı genel greve yaklaşık 4 milyon kişi katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İspanya'da konut krizine karşı genel greve yaklaşık 4 milyon kişi katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanya\'da konut krizine karşı genel greve yaklaşık 4 milyon kişi katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İspanya'da konut ve kira fiyatlarındaki artışı protesto için 14 yıl sonra düzenlenen ilk genel greve yaklaşık 4 milyon kişi katıldı. 24 saatlik grev ulaşım, sanayi ve eğitimde aksadı; Madrid ve Barselona'da polisle çatışmalar çıktı, 50'den fazla kişi gözaltına alındı.

(ANKARA) - İspanya'da artan konut ve kira fiyatlarını protesto etmek amacıyla 14 yıl aradan sonra düzenlenen ilk genel greve yaklaşık 4 milyon kişi katıldı. Ülke genelinde 24 saat süren grev nedeniyle ulaşım, sanayi ve eğitimde aksamalar yaşanırken, Madrid ve Barselona başta olmak üzere çok sayıda kentte gösteriler düzenlendi, yer yer polisle protestocular arasında çatışmalar çıktı.

İspanya'da giderek derinleşen konut krizi ve yükselen yaşam maliyetlerine karşı ülke genelinde 24 saatlik genel grev düzenlendi. Kiracı derneklerinin öncülüğünde başlatılan ve ülkenin en büyük işçi sendikalarının destek verdiği greve milyonlarca kişi katıldı. İngiltere merkezli gazete The Guardian'ın haberine göre, 2012 yılından bu yana ülkede gerçekleştirilen ilk genel grevde işçiler, yüksek kira ve konut fiyatlarına karşı hükümetin daha kapsamlı önlemler almasını talep etti.

Kiracı Dernekleri Konfederasyonu, dün öğle saatleri itibarıyla yaklaşık 4 milyon kişinin greve katıldığını açıkladı. İşçi sendikaları, otomotiv ve liman sektörlerinde greve katılımın yüzde 90, atık toplama sektöründe ise yüzde 82 olduğunu bildirdi. Greve katılımın özellikle konut fiyatlarındaki artışın yoğun hissedildiği Katalonya ve Endülüs bölgelerinde yüksek olduğu belirtildi.

BARSELONA'DA YOLLAR KAPATILDI, ULAŞIM AKSADI

Barselona'da gece yarısı başlayan grev kapsamında işçiler fabrikaların, pazar yerlerinin ve ulaşım merkezlerinin girişlerinde barikatlar kurdu. Kentte toplu taşıma hizmetleri büyük ölçüde aksarken, bazı otoyol ve ana yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kentin ana alışveriş caddesinde akşam saatlerinde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Protestocular, "Artık kira ödemek yok, şimdi kira grevi" ve "Ülkeyi durdurduk, şimdi değiştireceğiz" sloganları attı.

Gösteriyi düzenleyen kuruluşlar, Barselona'daki yürüyüşe 400 bin kişinin katıldığını öne sürerken, yerel polis katılımcı sayısını 55 bin olarak açıkladı. Gösterilerin ardından bazı gruplar iş yerlerinin camlarını kırdı ve çöp konteynerlerini ateşe verdi. Polis ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

MADRİD'DE 120 BİN KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI

Başkent Madrid'de de şiddetli yağışa rağmen binlerce kişi sokaklara çıktı. Hükümet yetkilileri, kentteki gösterilere yaklaşık 120 bin kişinin katıldığını bildirdi. Protestocular kentin ana caddelerinde yürüyüş düzenlerken, bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Madrid'in başlıca toptancı hali yakınlarında grev gözcüleri ile polis arasında arbede yaşandı. Kentin farklı noktalarında güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gerginlik çıktı. Yetkililer, ülke genelindeki olaylarla bağlantılı 50'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

KİRA FİYATLARI 10 YILDA YÜZDE 80 ARTTI

İspanya'daki konut krizinin temel nedenleri arasında konutların kısa süreli turistik kiralamalara ayrılması, gayrimenkul spekülasyonu ve kiralık konut arzındaki yetersizlik gösteriliyor. The Guardian'ın aktardığı verilere göre, ülkede son 10 yılda kira fiyatları yüzde 80, konut satış fiyatları ise yüzde 63 arttı.

İspanya'da geçen eylül ayında 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın 70 yılı aşkın süredir yaşadığı evden tahliye edilmesi, ülkedeki konut krizine ilişkin protestoların büyümesine neden olan gelişmelerden biri oldu. Konut hakkı savunucuları, hükümetten gayrimenkul spekülasyonuyla mücadele edilmesini, turistik amaçlı kısa süreli kiralamaların sınırlandırılmasını ve kiracıların yasal güvencelerinin güçlendirilmesini talep ediyor.

Madrid Kiracılar Sendikası temsilcisi Sandra Mora, İspanyol devlet yayıncısı RNE'ye yaptığı açıklamada, işçilerin aynı zamanda kiracı veya konut kredisi ödeyen kişiler olduğunu belirterek, üretimi ve ekonomik faaliyetleri durdurabilecek güce sahip olduklarını vurguladı.

"KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ, TOPLUMSAL BİR SORUN"

İspanya'nın en büyük işçi sendikalarından İşçi Komisyonları'nın (CCOO) Genel Sekreteri Unai Sordo, konut fiyatlarındaki artışın toplumsal bir sorun haline geldiğini belirtti. Sordo, bazı bölgelerde konut maliyetlerinin yıllık yüzde 12'ye ulaşan oranlarda arttığını belirterek, toplu iş sözleşmelerinde sağlanan ücret artışlarının bu sorunu çözmekte yetersiz kaldığını söyledi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE BAZI GÖSTERİLER İPTAL EDİLDİ

Grev kapsamında ülke genelinde 90'dan fazla yürüyüş ve gösteri düzenlendi. İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı'nın iki fırtına nedeniyle 14 ayrı hava durumu uyarısı yayımlamasının ardından Cadiz, Sevilla, Cordoba ve Huelva kentlerinde planlanan bazı yürüyüşler iptal edildi. Saatte 120 kilometreye ulaşması beklenen rüzgar ve şiddetli yağış uyarılarına rağmen Madrid, Barselona ve diğer kentlerde gösteriler gerçekleştirildi.

GENEL GREV, 29 KASIM SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE SİYASETİN GÜNDEMİNDE

İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde gerçekleştirilen grev, siyasi partiler arasında da tartışmalara neden oldu. Başbakan Pedro Sanchez, konut krizine yönelik acil düzenlemelerin sağ partilerin karşı çıkması nedeniyle kabul edilmemesinin ardından erken seçim kararı almıştı.

Sanchez, grev kapsamında yaptığı sosyal medya paylaşımında, sekiz saatlik iş günü ve ulusal sağlık sigortası gibi sosyal kazanımların işçi hareketinin mücadelesi sonucunda elde edildiğini belirterek grev hakkının önemini vurguladı. Muhalefetteki sağ partiler ise genel grevin seçimler öncesinde Sanchez hükümetine siyasi destek sağlamak amacıyla düzenlendiğini öne sürdü.

Madrid Özerk Yönetimi Başkanı Isabel Diaz Ayuso, grev nedeniyle ulaşım ve ekonomik faaliyetlerde yaşanan aksamalara tepki göstererek, işçileri vatandaşları mağdur etmekle suçladı. Ayuso, sendikal faaliyetlerin anayasal bir hak olduğunu kabul etmekle birlikte, sendika yöneticilerini de eleştirdi.

Kamuoyu araştırmaları, erken genel seçimler öncesinde merkez sağ Halk Partisi (PP) ile aşırı sağcı Vox partisinin olası koalisyonuna işaret ederken, konut krizi ve yaşam maliyetleri seçim kampanyasının temel gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Kaynak: ANKA
BarselonaEkonomiİspanyaMadridDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok
Muğla’da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
Paşinyan Türkiye’den yeni görüntü yayınladı Cebine muz koydu Paşinyan Türkiye'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koydu
Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi
Macron’un gözleri önünde iki asker yere yığıldı Tören yarıda kesildi Macron'un gözleri önünde iki asker yere yığıldı! Tören yarıda kesildi
Orta Doğu’da savaş alarmı İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi
Merkez Bankası’ndan kredi kararı İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi Merkez Bankası'ndan kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
Teşkilat dizisinin setini bastılar Ölüm tehdidiyle haraç istediler Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler
Erdoğan “Bekletmeyin“ dedi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılabilir Erdoğan "Bekletmeyin" dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Bu nereden çıktı şimdi Taraftarı endişelendiren haber Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber
Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak
Futbol dünyasını sarsan iddia Cristiano Ronaldo Fenerbahçe’ye geliyor Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
Emekliye ocakta iki aşamalı zam Yeni rakam hesaplandı Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı
Galatasaray’ın gözü Fenerbahçeli yıldızda Bedava alacaklar Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar
Putin’in asıl planı ortaya çıktı Hedef aslında Ukrayna değil Putin'in asıl planı ortaya çıktı! Hedef aslında Ukrayna değil
10:00
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
09:27
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
09:12
Galatasaray’ın gözü Fenerbahçeli yıldızda Bedava alacaklar
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar
08:59
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
08:47
Futbol dünyasını sarsan iddia Cristiano Ronaldo Fenerbahçe’ye geliyor
Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor
08:31
Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak
Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak
08:30
İran’da bir ilk Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
08:11
Bu nereden çıktı şimdi Taraftarı endişelendiren haber
Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber
08:03
Erdoğan “Bekletmeyin“ dedi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Erdoğan "Bekletmeyin" dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
07:41
Nvidia CEO’su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması Bu kez şirketin başkan yardımcısı
Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı
07:32
Pakistan’da polis konvoyuna kanlı pusu 28 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Pakistan'da polis konvoyuna kanlı pusu! 28 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
07:07
Benzine 3 lira 54 kuruş indirim Tabelalar değişti
Benzine 3 lira 54 kuruş indirim! Tabelalar değişti
06:55
Güllü davasında Sultan Nur Ulu’dan çarpıcı iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı
Güllü davasında Sultan Nur Ulu'dan çarpıcı iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı
06:50
Orta Doğu’da savaş alarmı İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi
Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi
03:12
18 işçinin öldüğü faciada 9 tutuklama Patron için ev hapsi kararı
18 işçinin öldüğü faciada 9 tutuklama! Patron için ev hapsi kararı
23:48
İtalya Başbakanı Meloni, anonim e-postayla yapılan okul tehdidine tepki gösterdi
İtalya Başbakanı Meloni, anonim e-postayla yapılan okul tehdidine tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 10:04:48. #7.12#
SON DAKİKA: İspanya'da konut krizine karşı genel greve yaklaşık 4 milyon kişi katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android