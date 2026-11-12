İspanya\'da konut krizine karşı genel greve yaklaşık 4 milyon kişi katıldı

(ANKARA) - İspanya'da artan konut ve kira fiyatlarını protesto etmek amacıyla 14 yıl aradan sonra düzenlenen ilk genel greve yaklaşık 4 milyon kişi katıldı. Ülke genelinde 24 saat süren grev nedeniyle ulaşım, sanayi ve eğitimde aksamalar yaşanırken, Madrid ve Barselona başta olmak üzere çok sayıda kentte gösteriler düzenlendi, yer yer polisle protestocular arasında çatışmalar çıktı.

İspanya'da giderek derinleşen konut krizi ve yükselen yaşam maliyetlerine karşı ülke genelinde 24 saatlik genel grev düzenlendi. Kiracı derneklerinin öncülüğünde başlatılan ve ülkenin en büyük işçi sendikalarının destek verdiği greve milyonlarca kişi katıldı. İngiltere merkezli gazete The Guardian'ın haberine göre, 2012 yılından bu yana ülkede gerçekleştirilen ilk genel grevde işçiler, yüksek kira ve konut fiyatlarına karşı hükümetin daha kapsamlı önlemler almasını talep etti.

Kiracı Dernekleri Konfederasyonu, dün öğle saatleri itibarıyla yaklaşık 4 milyon kişinin greve katıldığını açıkladı. İşçi sendikaları, otomotiv ve liman sektörlerinde greve katılımın yüzde 90, atık toplama sektöründe ise yüzde 82 olduğunu bildirdi. Greve katılımın özellikle konut fiyatlarındaki artışın yoğun hissedildiği Katalonya ve Endülüs bölgelerinde yüksek olduğu belirtildi.

BARSELONA'DA YOLLAR KAPATILDI, ULAŞIM AKSADI

Barselona'da gece yarısı başlayan grev kapsamında işçiler fabrikaların, pazar yerlerinin ve ulaşım merkezlerinin girişlerinde barikatlar kurdu. Kentte toplu taşıma hizmetleri büyük ölçüde aksarken, bazı otoyol ve ana yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kentin ana alışveriş caddesinde akşam saatlerinde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Protestocular, "Artık kira ödemek yok, şimdi kira grevi" ve "Ülkeyi durdurduk, şimdi değiştireceğiz" sloganları attı.

Gösteriyi düzenleyen kuruluşlar, Barselona'daki yürüyüşe 400 bin kişinin katıldığını öne sürerken, yerel polis katılımcı sayısını 55 bin olarak açıkladı. Gösterilerin ardından bazı gruplar iş yerlerinin camlarını kırdı ve çöp konteynerlerini ateşe verdi. Polis ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

MADRİD'DE 120 BİN KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI

Başkent Madrid'de de şiddetli yağışa rağmen binlerce kişi sokaklara çıktı. Hükümet yetkilileri, kentteki gösterilere yaklaşık 120 bin kişinin katıldığını bildirdi. Protestocular kentin ana caddelerinde yürüyüş düzenlerken, bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Madrid'in başlıca toptancı hali yakınlarında grev gözcüleri ile polis arasında arbede yaşandı. Kentin farklı noktalarında güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gerginlik çıktı. Yetkililer, ülke genelindeki olaylarla bağlantılı 50'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

KİRA FİYATLARI 10 YILDA YÜZDE 80 ARTTI

İspanya'daki konut krizinin temel nedenleri arasında konutların kısa süreli turistik kiralamalara ayrılması, gayrimenkul spekülasyonu ve kiralık konut arzındaki yetersizlik gösteriliyor. The Guardian'ın aktardığı verilere göre, ülkede son 10 yılda kira fiyatları yüzde 80, konut satış fiyatları ise yüzde 63 arttı.

İspanya'da geçen eylül ayında 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın 70 yılı aşkın süredir yaşadığı evden tahliye edilmesi, ülkedeki konut krizine ilişkin protestoların büyümesine neden olan gelişmelerden biri oldu. Konut hakkı savunucuları, hükümetten gayrimenkul spekülasyonuyla mücadele edilmesini, turistik amaçlı kısa süreli kiralamaların sınırlandırılmasını ve kiracıların yasal güvencelerinin güçlendirilmesini talep ediyor.

Madrid Kiracılar Sendikası temsilcisi Sandra Mora, İspanyol devlet yayıncısı RNE'ye yaptığı açıklamada, işçilerin aynı zamanda kiracı veya konut kredisi ödeyen kişiler olduğunu belirterek, üretimi ve ekonomik faaliyetleri durdurabilecek güce sahip olduklarını vurguladı.

"KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ, TOPLUMSAL BİR SORUN"

İspanya'nın en büyük işçi sendikalarından İşçi Komisyonları'nın (CCOO) Genel Sekreteri Unai Sordo, konut fiyatlarındaki artışın toplumsal bir sorun haline geldiğini belirtti. Sordo, bazı bölgelerde konut maliyetlerinin yıllık yüzde 12'ye ulaşan oranlarda arttığını belirterek, toplu iş sözleşmelerinde sağlanan ücret artışlarının bu sorunu çözmekte yetersiz kaldığını söyledi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE BAZI GÖSTERİLER İPTAL EDİLDİ

Grev kapsamında ülke genelinde 90'dan fazla yürüyüş ve gösteri düzenlendi. İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı'nın iki fırtına nedeniyle 14 ayrı hava durumu uyarısı yayımlamasının ardından Cadiz, Sevilla, Cordoba ve Huelva kentlerinde planlanan bazı yürüyüşler iptal edildi. Saatte 120 kilometreye ulaşması beklenen rüzgar ve şiddetli yağış uyarılarına rağmen Madrid, Barselona ve diğer kentlerde gösteriler gerçekleştirildi.

GENEL GREV, 29 KASIM SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE SİYASETİN GÜNDEMİNDE

İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde gerçekleştirilen grev, siyasi partiler arasında da tartışmalara neden oldu. Başbakan Pedro Sanchez, konut krizine yönelik acil düzenlemelerin sağ partilerin karşı çıkması nedeniyle kabul edilmemesinin ardından erken seçim kararı almıştı.

Sanchez, grev kapsamında yaptığı sosyal medya paylaşımında, sekiz saatlik iş günü ve ulusal sağlık sigortası gibi sosyal kazanımların işçi hareketinin mücadelesi sonucunda elde edildiğini belirterek grev hakkının önemini vurguladı. Muhalefetteki sağ partiler ise genel grevin seçimler öncesinde Sanchez hükümetine siyasi destek sağlamak amacıyla düzenlendiğini öne sürdü.

Madrid Özerk Yönetimi Başkanı Isabel Diaz Ayuso, grev nedeniyle ulaşım ve ekonomik faaliyetlerde yaşanan aksamalara tepki göstererek, işçileri vatandaşları mağdur etmekle suçladı. Ayuso, sendikal faaliyetlerin anayasal bir hak olduğunu kabul etmekle birlikte, sendika yöneticilerini de eleştirdi.

Kamuoyu araştırmaları, erken genel seçimler öncesinde merkez sağ Halk Partisi (PP) ile aşırı sağcı Vox partisinin olası koalisyonuna işaret ederken, konut krizi ve yaşam maliyetleri seçim kampanyasının temel gündem maddeleri arasında yer alıyor.