BM Genel Sekreteri Guterres İspanya'daki tren kazasında ölen 68 kişi için üzüldü - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres İspanya'daki tren kazasında ölen 68 kişi için üzüldü

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BM Genel Sekreteri Guterres İspanya\'daki tren kazasında ölen 68 kişi için üzüldü
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İspanya'nın orta kesimindeki Toledo'da Madrid-Sevilla hattında çarşamba sabahı yüksek hızlı trenin hareketsiz trene arkadan çarpması sonucu en az 68 kişi öldü. BM Genel Sekreteri Guterres üzüldüğünü söyledi; Dujarric, Guterres'in ölenlerin ailelerine taziye ilettiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İspanya'da en az 68 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric çarşamba günü yaptığı açıklamada, Guterres'in hayatını kaybedenlerin ailelerine, İspanya halkına ve hükümetine en derin taziyelerini ilettiğini belirtti.

İspanya'nın orta kesiminde meydana gelen tren kazasında en az 68 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Çarşamba sabahı Toledo kentindeki Madrid-Sevilla demiryolu hattında yüksek hızlı bir tren, hareketsiz haldeki başka bir trene arkadan çarpmıştı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres İspanya'daki tren kazasında ölen 68 kişi için üzüldü - Son Dakika
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