MasterChef'te Ayşe ve Şadi kavga etti! Mehmet Şef ikisini de stüdyodan kovdu - Son Dakika
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MasterChef'te Ayşe ve Şadi kavga etti! Mehmet Şef ikisini de stüdyodan kovdu

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MasterChef\'te Ayşe ve Şadi kavga etti! Mehmet Şef ikisini de stüdyodan kovdu
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MasterChef Türkiye'de Ayşe ve Şadi arasında çıkan tartışma stüdyoda tansiyonu yükseltti. Şadi'nin oy pusulasını masaya vurmasıyla büyüyen gerginliğe Mehmet Yalçınkaya müdahale etti. Sinirlerine hakim olamayan ünlü şef, iki yarışmacıyı da stüdyodan gönderdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin eleme oylaması sırasında beklenmedik bir tartışma yaşandı. Yarışmacılardan Şadi ile Ayşe arasında başlayan sözlü gerilim kısa sürede büyürken Mehmet Yalçınkaya'nın müdahalesiyle iki isim de stüdyodan uzaklaştırıldı.

OY PUSULASINI MASAYA VURDU

Dokunulmazlık oyununu kırmızı takımın kazandığı gecede mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Kübra'nın dokunulmazlığı kazanarak Tolgahan'ı eleme potasına göndermesinin ardından ikinci eleme adayını belirlemek üzere oylamaya geçildi. Şadi'nin Ayşe'ye oy verirken kullandığı sert ifadeler ve oy pusulasını defalarca masaya vurması ortamı gerdi. Ayşe, Şadi'nin davranışını saygısızlık olarak nitelendirirken ikili arasında tartışma çıktı.

MasterChef'te Ayşe ve Şadi kavga etti! Mehmet Şef ikisini de stüdyodan kovdu

MEHMET ŞEF ÇİLEDEN ÇIKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Yalçınkaya devreye girdi. İki yarışmacının tavırlarına tepki gösteren ünlü şef, "Geçin arkaya kulise. Siz bize saygısızlık yapıyorsunuz" diyerek Ayşe ve Şadi'yi stüdyodan gönderdi. Yaşanan gerginlik sırasında yayının bir süre sessize alınması da dikkat çekti.

ELEME POTASINA GİREN İSİMLER BELLİ OLDU

Gergin anların yaşandığı bölümde haftanın ilk eleme adayı Tolgahan olurken ikinci eleme adayı Ayşe olarak belirlendi. Şadi'nin oylama sırasındaki tavırları izleyicilerden tepki alırken iki yarışmacı arasında yaşanan tartışmanın yarışmanın ilerleyen bölümlerine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

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SON DAKİKA: MasterChef'te Ayşe ve Şadi kavga etti! Mehmet Şef ikisini de stüdyodan kovdu - Son Dakika
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