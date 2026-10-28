İspanya'nın Toledo bölgesinde iki yüksek hızlı tren çarpıştı, en az 30 kişi öldü - Son Dakika
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İspanya'nın Toledo bölgesinde iki yüksek hızlı tren çarpıştı, en az 30 kişi öldü

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İspanya\'nın Toledo bölgesinde iki yüksek hızlı tren çarpıştı, en az 30 kişi öldü
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İspanya'nın Toledo bölgesinde iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu en az 30 kişi öldü, 150 kişi yaralandı. Kazanın ardından Madrid-Endülüs hattında seferler durduruldu, Başbakan Pedro Sanchez acil durum ekiplerinin sahada olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - İspanya'nın Toledo bölgesinde iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği ve 150 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazanın ardından Madrid ile Endülüs arasındaki yüksek hızlı tren seferleri durduruldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Toledo'daki ciddi tren kazası karşısında dehşete düştüm. Tüm mağdurlara ve ailelerine sevgimi, dayanışmamı ve desteğimi iletiyorum" dedi.

İspanya'nın başkenti Madrid ile ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesini birbirine bağlayan yüksek hızlı tren hattında iki tren çarpıştı. İspanya demir yolu altyapı işletmecisi Adif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Madrid-Endülüs yüksek hızlı tren hattında aynı istikametteki iki trenin çarpışması nedeniyle seferlerin durdurulduğunu bildirdi.

Kastilya-La Mancha bölgesel yönetiminden bir sözcü, Renfe ve Iryo şirketlerine ait iki trenin yerel saatle 09.00 civarında çarpıştığını, kaza sonucunda trenlerden birine ait iki vagonun raydan çıktığını açıkladı.

İspanyol basınına konuşan yetkililere göre kazada en az 30 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.

Kaza yeri yakındaki Urda kasabasının Belediye Başkanı Manuel Galan, acil durum ekiplerinin yaralı ve yolcuların barınması amacıyla spor salonu dahil olmak üzere çeşitli tesislerin hazırlanmasını istediğini açıkladı.

SANCHEZ: "TOLEDO'DAKİ CİDDİ TREN KAZASI KARŞISINDA DEHŞETE DÜŞTÜM"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toledo'daki ciddi tren kazası karşısında dehşete düştüm. Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ve Kastilya-La Mancha Başkanı Emiliano Garcia-Page ile sürekli temas halindeyim. Acil durum servisleri, etkilenen kişilere yardımcı olmak ve güvenliklerini sağlamak için sahada çalışıyor; bu süreçte tüm ilgili idarelerle koordinasyon içinde. Tüm mağdurlara ve ailelerine sevgimi, dayanışmamı ve desteğimi iletiyorum" dedi.

Kazanın ardından Sanchez'in günlük programını iptal ettiği, muhalefetteki Halk Partisi'nin de seçim kampanyası etkinliklerini durdurduğu bildirildi.

AYNI HATTA OCAK AYINDA 46 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İspanya'da ocak ayında da aynı demir yolu hattında, aynı işletmecilere ait iki yüksek hızlı trenin karıştığı kazada 46 kişi hayatını kaybetmişti. Kurtuba (Cordoba) vilayetinin Adamuz kasabası yakınlarında meydana gelen kazada, raydan çıkan bir tren karşı yönden gelen başka bir trenle çarpışmıştı. Kaza, ülkede demir yolu bakımına yönelik yatırımların yeterliliğine ilişkin tartışmalara neden olmuştu.

Kaynak: ANKA
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