Konut krizi İspanya\'yı durdurdu: Sendikalar 14 yıl aradan sonra genel greve gitti

İspanya'da işçiler 14 yıl sonra ilk kez genel greve çıktı. Fabrika ve limanlarda iş bırakıldı, toplu taşıma hizmeti büyük ölçüde durdu.

Ülkenin iki büyük sendikası Genel İşçi Sendikası (UGT) ve İşçi Komisyonları'nın (CCOO) desteklediği grevde işçilerin talebi, konut sorununun aşılması ve maaşların iyileştirilmesi. Greve başka meslek örgütleri ile artan kiralar ve tahliyelerden şikayet eden kiracı toplulukları da destek veriyor.

İşçiler, Başbakan Pedro Sanchez'in konut reformunu hayata geçirememesinin ardından çağrı yaptığı erken seçimlere haftalar kala sokağa çıktı. İspanya 29 Kasım'da sandığa gidecek. CCOO, başkent Madrid'de polisin işçilere biber gazlı müdahalesinde 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

'36 YAŞINDAYIM VE KENDİ EVİME ÇIKAMIYORUM'

Reuters haber ajansına konuşan Madridli işçi Jesus Gonzalez, konut krizi ve grev hakkında şunları söyledi: "36 yaşındayım ve hala kendi evime çıkamıyorum. Nasıl hayatımı sürdüreceğimi bilmiyorum. Kiralar artıyor, ev fiyatları artıyor, geçinmek imkansız."

Madrid'de yaşayan Isa adlı kadın ise ajansa verdiği demeçte şunları söyledi: "Bu grev hükümeti desteklemek için değil. Hükümete, kira artışlarına, bizi boykot eden sendika bürokrasilerine ve işverenlere karşı. İşçi sınıfı için işçi sınıfı tarafından yapılan bir grev."

KİRALAR YÜZDE 44, MAAŞLAR YÜZDE 22 ARTTI

İspanyol merkez bankasına göre ülkede 750 bin konut eksiği var. Bu sayının 2028'e kadar bir milyonu aşması bekleniyor. Konut eksiği emlak ve kira piyasası üzerindeki baskıyı artırıyor.

İspanya Gençlik Konseyi'ne göre İspanya'da 1315 dolar (yaklaşık 66 bin lira) olan ortalama kira fiyatları, bir gencin bir aylık maaşının neredeyse tamamına denk geliyor.

BBC'nin İspanyolca dil servisi BBC Mundo'ya konuşan Funcas analiz merkezi kıdemli ekonomi uzmanı Maria Jesus Fernandez Sanchez, kira fiyatlarındaki artış hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor: "Kiralara dair resmi istatistikler yok, internet siteleri üzerinden paylaşılan verileri kullanıyoruz. En bilinen Idealista adlı siteye göre kiralar 2021'den bu yana yüzde 44 arttı, aynı dönemde ise maaşlara ortalama yüzde 22 zam yapıldı."

Siyaset bilimcisi ve siyaset iletişimi danışmanı Eduardo Bayon, BBC Mundo'ya verdiği demeçte daha önce İspanya'da konut krizi üzerine hiç greve gidilmediğini söylüyor. Uzman, grevin seçimlerden önce yapılmasının eylemi siyasileştirdiğini savunuyor ve önceki grevlerin aksine bu sefer hükümetin hedefte olmadığını vurguluyor.

87 YAŞINDAKİ KADININ TAHLİYESİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

İspanya'da konut krizi ve hayat pahalılığına karşı eylemler, Madrid'de yaşlı bir kadının evinden zorla tahliye edilmesinin ardından patlak verdi.

87 yaşındaki Maricarmen Abascal, kira artışlarını karşılayamaması üzerine Eylül'de 70 yılı aşkın süredir yaşadığı dairesinden sedyeyle zorla çıkarıldı. Tahliyenin ardından hastaneye kaldırıldı. Abascal'ın evinden çıkartılması İspanya genelinde büyük öfkeye yol açtı.

Kadın, tedavi gördüğü hastanede 7 Ekim'de hayatını kaybetti. Ölümünden önce yaşlı kadının evine geri dönebilmesi için uzlaşma sağlanmıştı. Ancak devam eden protestolar üzerine Başbakan Pedro Sanchez, erken seçime gitme kararı aldı.