Fon skandalı sonrası Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken çıkış - Son Dakika
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Fon skandalı sonrası Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken çıkış

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Fon skandalı sonrası Cübbeli Ahmet\'ten dikkat çeken çıkış
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Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, fon vurgunu tartışmalarına sert sözlerle dahil oldu. Faiz ve haramdan kaçınmaya çalışan vatandaşların dini hassasiyetlerinin istismar edildiğini savunan Ünlü, “Bu işe bulaşan babam olsa karşısında dururum” derken, kul hakkı yiyenlerin yalnızca ibadetle kurtulamayacağını söyledi.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'nin gündemine oturan "fon vurgunu" tartışmalarına sert sözlerle dahil oldu. 

"FAİZ HASSASİYETİ OLANLARIN İYİ NİYETİ İSTİSMAR EDİLDİ"

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Ünlü, spekülasyonlu hisse, fon ve borsa işlemlerinin dini açıdan caiz olmadığını hatırlattı. Vatandaşların haramdan uzak durma çabasının kötüye kullanıldığını vurgulayan Ünlü, "İnsanlar faizden ve haramdan kaçayım derken, onların bu iyi niyetini istismar ederek haram yiyenler iki cihanda da felah bulamazlar" ifadelerini kullandı. Bu tür işlemler hakkındaki uyarılarını "Faizli Muameleler" adlı kitabında ve yayınlarında geçmişte defalarca dile getirdiğini belirtti.

"BU İŞE BULAŞAN BABAM OLSA KARŞISINDA DURURUM"

Sürece karışan isimler kim olursa olsun ahlaki duruşun tavizsiz olması gerektiğinin altını çizen Ünlü, adaletin ve dinin kurallarının kişiye göre esnemeyeceğini ifade ederek şu mesajı verdi:

"Bu işe bulaşan babam olsa ben harama haram derim ve Allah için nasihatimi yaparım. Ama bu dünya hırsı maalesef Müslümanları da dünyada belaya, ahirette azaba doğru sürüklüyor."

"KUL HAKKI YİYENLER İBADETLE KURTULAMAZ"

Dini vecibelerini yerine getiren ancak ticari ahlakta helal-haram çizgisine dikkat etmeyenlere yönelik uyarılarda bulunan Ünlü, kul hakkının ciddiyetini İslam alimlerinin eserlerinden örnekler vererek açıkladı:

"Hacca ve umreye gidip beş vakit namaz kılanların bazılarının helal-haram hassasiyeti gözetmeyip bu işlere bulaşarak kul haklarını yedikleri maalesef görülüyor. Üzerinde kul hakkı bulunarak ölenler, sadece namaz ve abdestle kurtaracaklarını sanmasınlar. Nitekim ulema; 'Bir şahsın bir peygamber kadar salih ameli bulunsa fakat üzerinde yarım dirhem miktarı başka bir kulun hakkı kalsa, onu ödeyinceye kadar cennete giremez' buyurmuştur."

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