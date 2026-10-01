Sibel Can\'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Can'ın ailesinden yeni kareler geldi. Ünlü sanatçının kızı Melisa Ural, yeğeni Lina ile birlikte geçirdiği anları paylaştı.

MELİSA URAL'DAN YEĞENİYLE YENİ KARELER

Ailesiyle geçirdiği anları zaman zaman takipçileriyle paylaşan Melisa Ural'ın son paylaşımında bu kez yeğeni Lina vardı. Teyze-yeğenin birlikte verdiği pozlar dikkat çekti.





HAKAN URAL VE SİBEL CAN'IN TORUNU

Lina, Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural'ın kızı. Böylece Sibel Can ve Hakan Ural, Lina'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez büyükanne ve büyükbaba olmuştu.