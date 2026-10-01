Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı - Son Dakika
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Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı

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Sibel Can\'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı
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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, yeğeni Lina ile geçirdiği keyifli anlardan kareleri paylaştı. Küçük Lina'yı kucağına alarak poz veren Ural, paylaşımlarında yeğeninin yüzünü emojilerle kapatmayı tercih etti.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Can'ın ailesinden yeni kareler geldi. Ünlü sanatçının kızı Melisa Ural, yeğeni Lina ile birlikte geçirdiği anları paylaştı.

Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı
Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı

MELİSA URAL'DAN YEĞENİYLE YENİ KARELER

Ailesiyle geçirdiği anları zaman zaman takipçileriyle paylaşan Melisa Ural'ın son paylaşımında bu kez yeğeni Lina vardı. Teyze-yeğenin birlikte verdiği pozlar dikkat çekti.

Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı
Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı
Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı


HAKAN URAL VE SİBEL CAN'IN TORUNU

Lina, Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural'ın kızı. Böylece Sibel Can ve Hakan Ural, Lina'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez büyükanne ve büyükbaba olmuştu.

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SON DAKİKA: Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı - Son Dakika
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