MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok - Son Dakika
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MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, fon soruşturması için Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasına gerek olmadığını belirterek, "Bu tamamen adli bir mesele" dedi. Devletin gerekli tedbirleri aldığını söyleyen Yıldız, yasal sürecin devam ettiğini ve kesin hükme kadar masumiyet karinesinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasına ilişkin Meclis'te dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız, soruşturmayla ilgili TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmasına gerek görmediğini belirterek, sürecin adli makamlar tarafından yürütülmesi gerektiğini söyledi. Fon soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

“BU TAMAMEN ADLİ BİR MESELE”

Fon soruşturmasının Meclis tarafından ayrıca araştırılması gerekip gerekmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Yıldız, araştırma komisyonu kurulmasına ihtiyaç olmadığı görüşünü dile getirdi.

Yıldız, “Bu konuda Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasına gerek görmüyorum. Bu tamamen adli bir mesele” dedi.

“DEVLETİMİZE GÜVENELİM”

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Yıldız, devletin gerekli tedbirleri aldığını ve süreci takip ettiğini ifade etti.

Yıldız, “Devletimiz her türlü tedbiri alıyor. Her türlü takibi yapıyor. Devletimize güvenelim. Yetimin, garibin, gurebanın hakkını, hukukunu kimseye yedirmez. Yasal süreç devam ediyor” ifadelerini kullandı.

MASUMİYET KARİNESİ VURGUSU

Soruşturma kapsamındaki kişiler hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunmadan hüküm verilemeyeceğinin altını çizen Yıldız, masumiyet karinesi prensibine dikkat çekti. MHP'li Yıldız, “Kesin hüküm haline kadar, ‘Şu şahıs suçludur, bu suçsuzdur’ demem. Şüphelidir sadece benim için” diye konuştu.

Fon soruşturması kapsamında adli süreç devam ederken, soruşturmanın sermaye piyasasındaki işlemler ve bunlarla bağlantılı mali hareketler üzerinden yürütüldüğü kamuoyuna açıklanmıştı.

Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket PartisiFon SoruşturmasıFeti YıldızPolitikaGüncelSon Dakika

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