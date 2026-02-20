Büyükelçi Uyanık Lise Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükelçi Uyanık Lise Öğrencileriyle Buluştu

Büyükelçi Uyanık Lise Öğrencileriyle Buluştu
20.02.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sofya'da Büyükelçi Uyanık, lise öğrencilerine diplomasi alanında deneyimlerini aktardı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, "Sınıf Ortamından Uluslararası Sahneye– Diplomasi Dünyası" etkinliği kapsamında lise öğrencileriyle buluştu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Prof. Ivan Apostolov Özel Dil Lisesi'ni ziyaret eden Büyükelçi Uyanık, 11. sınıf öğrencileriyle diplomasi deneyimlerini paylaştı ve onların sorularını yanıtladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Margarita Trencheva, Uyanık'a teşekkürlerini ileterek, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin diplomasi alanında ufuklarını genişletecek bu buluşmadan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Program kapsamından öğrencilere diplomatlığın yalnızca bir iş tanımı olmadığını, kişisel hayatı da etkileyen, yüksek sorumluluk gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu anlatan Uyanık, şunları kaydetti:

"Diplomat olmak, gazetelerde okuduğunuz tarihi süreçlerin tam içinde olmak demektir. Başkalarının haberlerden izlediği şeyler sizin günlük hayatınız olur. Bu sadece bir meslek değil, bir yaşam tarzıdır. Bu iş neredeyse 24 saatlik bir sorumluluk. Her an bir ihtiyaç, bir kriz, bir acil durum olabilir."

Konuşmasında diplomatlığın görünmeyen yönlerine de değinen Büyükelçi, "Dünya bizim çalışma alanımız. Bu meslek farklı iklimlere, kültürlere ve şartlara uyum gerektirir. Bu hayat, ailenizin hayatını da etkiliyor. Çocukların yeni bir ülkeye, yeni bir düzene uyum sağlaması her zaman kolay olmuyor." ifadelerini kullandı.

Uyanık, diplomaside başarının çoğunlukla resmi görüşmelerin ötesindeki empati ve kültürel anlayışla şekillendiğini belirterek, "Diplomasi aynı zamanda nezaket ve zarafettir. Protokol kurallarına saygı göstermek zorundasınız. Protokolde küçük bir hata büyük bir krize dönüşebilir." diye konuştu.

Türkiye-Bulgaristan ilişkilerine de değinen Uyanık, iki ülke arasındaki ilişkilerin komşuluk, müttefiklik ve yoğun temasla güçlü bir seviyede olduğunu söyledi.

Etkinlik sonunda Trencheva eşliğinde okul binasını gezen Uyanık, eğitim ortamı ve imkanları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Mehmet Sait, Bulgaristan, Diplomasi, Türkiye, Güncel, Sofya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi Uyanık Lise Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar
Tahran’dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak Tahran'dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
Hatay’da korkutan deprem Çevre illerde de büyük panik yaşandı Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden... Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti "14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

22:28
Trump: Suriye’nin başına Şara’yı ben getirdim
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim
22:03
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 00:19:38. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükelçi Uyanık Lise Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.