Büyükelçi Uyanık Lise Öğrencileriyle Buluştu

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, "Sınıf Ortamından Uluslararası Sahneye– Diplomasi Dünyası" etkinliği kapsamında lise öğrencileriyle buluştu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Prof. Ivan Apostolov Özel Dil Lisesi'ni ziyaret eden Büyükelçi Uyanık, 11. sınıf öğrencileriyle diplomasi deneyimlerini paylaştı ve onların sorularını yanıtladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Margarita Trencheva, Uyanık'a teşekkürlerini ileterek, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin diplomasi alanında ufuklarını genişletecek bu buluşmadan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Program kapsamından öğrencilere diplomatlığın yalnızca bir iş tanımı olmadığını, kişisel hayatı da etkileyen, yüksek sorumluluk gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu anlatan Uyanık, şunları kaydetti:

"Diplomat olmak, gazetelerde okuduğunuz tarihi süreçlerin tam içinde olmak demektir. Başkalarının haberlerden izlediği şeyler sizin günlük hayatınız olur. Bu sadece bir meslek değil, bir yaşam tarzıdır. Bu iş neredeyse 24 saatlik bir sorumluluk. Her an bir ihtiyaç, bir kriz, bir acil durum olabilir."

Konuşmasında diplomatlığın görünmeyen yönlerine de değinen Büyükelçi, "Dünya bizim çalışma alanımız. Bu meslek farklı iklimlere, kültürlere ve şartlara uyum gerektirir. Bu hayat, ailenizin hayatını da etkiliyor. Çocukların yeni bir ülkeye, yeni bir düzene uyum sağlaması her zaman kolay olmuyor." ifadelerini kullandı.

Uyanık, diplomaside başarının çoğunlukla resmi görüşmelerin ötesindeki empati ve kültürel anlayışla şekillendiğini belirterek, "Diplomasi aynı zamanda nezaket ve zarafettir. Protokol kurallarına saygı göstermek zorundasınız. Protokolde küçük bir hata büyük bir krize dönüşebilir." diye konuştu.

Türkiye-Bulgaristan ilişkilerine de değinen Uyanık, iki ülke arasındaki ilişkilerin komşuluk, müttefiklik ve yoğun temasla güçlü bir seviyede olduğunu söyledi.

Etkinlik sonunda Trencheva eşliğinde okul binasını gezen Uyanık, eğitim ortamı ve imkanları hakkında bilgi aldı.