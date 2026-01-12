Kemeraltı Otoparkı'na Tepki - Son Dakika
Kemeraltı Otoparkı'na Tepki

12.01.2026 14:43
AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş ve esnaflar, kapatılan otoparkın esnafa zarar verdiğini savundu.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ve bir grup Kemeraltı esnafı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yıkım kararı aldığı Çankaya Katlı Otoparkı'nın kapatılmasına tepki gösterdi.

Otoparkın önünde toplanan grup slogan attı, "Otopark gitti, esnaf bitti", "Otoparkımızı kimseye yem etmeyiz" yazılı döviz taşıdı.

AK Parti'li Başdaş, yaptığı açıklamada yıkım kararının bölgedeki esnafı mağdur ettiğini savundu.

Depreme dayanıksız olduğu öne sürülen otoparka 2020-2025 yılları arasında her gün yaklaşık 4 bin aracın alındığını kaydeden Başdaş, bu durumun belediyenin yapının sağlam olduğunu bildiğinin göstergesi olduğunu savundu.

Başdaş, yapının Kemeraltı'nın otopark ihtiyacının yüzde 60'ını karşıladığını ifade ederek, bölge esnafının işlerinin son 10 günde yüzde 50 oranında düştüğünü savundu.

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu ve İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mustafa Güvenli de açıklamalarında otoparkın kapatılması sonrası işlerinin azaldığını, yeni otopark yapılmadan burasının kapatılmasının yanlış bir karar olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Haldun Dormen entübe edildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
