Gaziantep'te 300 kişi MHP'ye katıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te 300 kişi MHP'ye katıldı

Gaziantep\'te 300 kişi MHP\'ye katıldı
13.06.2026 16:34
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Gaziantep'te çeşitli siyasi partilerden istifa eden yaklaşık 300 kişi, MHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen törenle partiye katıldı. İl Başkanı Mehmet Sait Kılınç, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak yeni üyelere teşekkür etti.

Gaziantep'te çeşitli siyasi partilerden istifa eden yaklaşık 300 kişi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanlığı binasında düzenlenen törenle partiye katıldı. Katılım programında yeni üyelere rozetleri takılırken, teşkilat mensupları birlik ve beraberlik mesajları verdi.

MHP Gaziantep İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen törende konuşan parti yöneticileri, katılımların teşkilata güç kattığını belirterek, partiye katılan yeni üyelere teşekkür etti. Törende konuşan MHP Gaziantep İl Başkan Mehmet Sait Kılınç, "İki liderimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde Türkiye, daha güçlü ve daha müreffeh bir geleceğe yürüyecektir. Kökenimiz ne olursa olsun, Türk, Kürt, Arap, Çerkes demeden, inancı ne olursa olsun Alevi'siyle, Sünni'siyle bir ve beraber olacağız. Birlik içinde olduğumuz sürece al bayrağımız dalgalanmaya, ezanımız susmamaya devam edecek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşayacaktır" dedi.

"Buraya gelerek bizlere güç ve destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

Partiye yeni katılan üyelere teşekkür eden Başkan Kılınç, "Gaziantep'te Milliyetçi Hareket Partisi'ni daha da güçlendirecek, buradan Cumhur İttifakı'na, genel merkezimize ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye güçlü bir destek vereceğiz. Bu katılımda emeği geçen başta Hasan Taş kardeşimiz olmak üzere ilçe başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bayrağıyla, ezanıyla ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hür ve bağımsız geleceğiyle sorunu olmayan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Bizler insanlarımızın dertleriyle dertlenecek, sevinçleriyle sevineceğiz. Bir millet olmanın şuurunu ve kardeşliğini Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Teşkilatı olarak herkese göstereceğiz. Buraya gelerek bizlere güç ve destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki bizimle birliktesiniz" diye konuştu.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gaziantep'te 300 kişi MHP'ye katıldı - Son Dakika

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