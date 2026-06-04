İzmir\'de koku isyanı, Başdaş: "5 dakikadır maskesiz duramıyoruz"

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Meles Deltası'nda yaşanan kirlilik ve koku sorununa dikkat çekerek eleştirilerde bulundu. Açıklamasında Eskişehir örneği veren Başdaş, "Eskişehir'de vatandaşlar gondollarla geziyor, biz burada ağır koku yüzünden maskesiz duramıyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla İzmir'in yıllardır çözülemeyen çevre sorunlarından Meles Deltası'ndaki kirlilik ve koku problemine dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Başdaş, "Meles temizlenmeden Körfez temizlenmez" dedi. Meles Deltası Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen açıklamada, bölgedeki ağır koku nedeniyle maskesiz durmanın imkansız hale geldiğini belirten Başdaş, alanın İzmir'in vitrini konumunda olduğunu ancak 30 yıldır süregelen ihmalkarlıklar yüzünden kentin kanayan yarasına dönüştüğünü ifade etti.

"Vatandaşlar buradan geçerken pencerelerini kapatıyor"

Meles Deltası'nın bulunduğu güzergahın İzmir'in protokol caddesi olduğunu hatırlatan Başkan Başdaş, "İzmir'e gelen her vatandaşın geçtiği bir cadde burası. Buradan geçerken herkes pencerelerini kapatıyor ve 'Bu İzmir'in hali ne?' diye soruyor. Tam 30 yıldır İzmir'i Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Gelen her belediye başkanı bu soruna değindi. Sayın Aziz Kocaoğlu buraya beton dökerek, Sayın Tunç Soyer ise 'Ben burayı temizleyeceğim' diyerek bu sorunu çözeceklerini vaat ettiler ama çözülen hiçbir şey olmadı" şeklinde konuştu.

"Sadece koku değil, insan sağlığını tehdit eden bir boyutta"

Körfez temizliğinin yolunun Meles Deltası'ndan geçtiğini vurgulayan Başdaş, sözlerine şöyle devam etti: "Burası temizlenmediği sürece İzmir Körfezi'nin temizlenmesiyle ilgili hiçbir sonuç alınamaz. Önce burası, sonra körfez temizlenecek. Şu anki durum sadece bir koku sorunu olmaktan çıkmış, insan sağlığına zarar verecek boyuta gelmiştir. Biz 5 dakikadır burada maskesiz duramıyoruz. Gökdelenlerin dikildiği, İzmir'in kalbi olan bu bölgede maalesef hem Büyükşehir hem de Konak Belediyesi kulaklarını tıkamış durumda; ne duyuyorlar ne de görüyorlar."

"Çözüm kireç dökmek değil"

Belediyenin kalıcı çözümler yerine geçici yöntemlere başvurduğunu savunan Başdaş, basının bölgeye geleceğini öğrenen yetkililerin alana hemen bir kireç aracı gönderdiğini belirterek, "Havalar ısınmadan buraya bir çözüm bulun dedik ama tek yaptıkları gelip kireç dökmek. Kireç bir çözüm değildir, aksine sorunu daha da büyütür. Etrafımızda sivrisinekler uçuşmaya, çevrede oturan vatandaşlarımız sağlık sorunlarıyla boğuşmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Eskişehir örneği

Açıklamasında Eskişehir örneği veren Başdaş, "Bir ay önce burada meslek fabrikası için eylem yapanlar, sırf bu koku yüzünden 15. günde eylemi sonlandırıp kaçtılar. Gerçek çevrecilik, sosyal medyada iki fotoğraf paylaşmakla olmaz. Eskişehir'de de CHP'li bir belediye var ve vatandaşlar orada gondollarla geziyor. Burada ise eskiden kuşlara ev sahipliği yapan Meles Deltası'nda nefes almak bile imkansız. Kendi iç savaşları yüzünden bütün çileyi İzmirli hemşehrilerimiz çekiyor" dedi. - İZMİR