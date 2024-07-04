AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak'ta doğalgaz sorununun çözülmesinden memnun, ancak kentsel dönüşüm beklentisinin rafa mı kalktığı endişesini taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak'ta doğalgaz sorununun çözülmesinden memnun, ancak kentsel dönüşüm beklentisinin rafa mı kalktığı endişesini taşıyor

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak\'ta doğalgaz sorununun çözülmesinden memnun, ancak kentsel dönüşüm beklentisinin rafa mı kalktığı endişesini taşıyor

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediye Meclisi'nde doğalgazla ilgili gelişmeyi değerlendirdi ve kentsel dönüşüm konusunda endişelerini dile getirdi.

04.07.2024 21:33  Güncelleme: 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, "Konak'ta doğalgaz sorununda yaşanan olumlu gelişmeden memnunuz ama Konak halkının kentsel dönüşüm beklentisi rafa mı kalkıyor, endişesini de taşıyoruz" dedi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı ikinci oturumunda doğalgazla ilgili gelişmeyi değerlendirdi. Başdaş, geçen yıl Konak Belediye Meclisi'ne verdikleri önergeyle Konak'ta doğalgaz sorununu çözmekle ilgili ilk çağrıyı yaptıklarını hatırlatarak, "Geçen yıl da Konak halkının yaşam seviyesini arttıralım diye çağrıda bulunmuştuk. Bizim önceliğimiz her zaman Konak'ın hak ettiği hizmeti görmesidir. Geçen yıl Cumhur İttifakı olarak verdiğimiz önerge komisyonda bekliyordu. Bugün (4 Temmuz) gerçekleşen belediye meclisi oturumunda bir yıl önce verdiğimiz önergeyi bu defa Konak Belediyesi başkanlık divanı verdi. Bu önerge bizim verdiğimiz önergeyle birleştirildi ve önerge oybirliğiyle kabul edildi" diye konuştu.

"Konak zaman kaybetmemeli"

Başdaş, bir yıl öne verilen önergenin vaktinde değerlendirilmemesine de değinerek, "Eğer önergemiz bir yıl önce dikkate alınsaydı bugün Konak'ta birçok evde doğalgaz olacaktı. Bunun kabul edilmesi için ille de başkanlık divanından mı önerge gelmesi gerekiyordu? Bundan sonra hiçbir konuda Konak halkı vakit kaybetmemeli. En başta kentsel dönüşüm konusu gündemde olmalı" görüşünü aktardı.

10 yıllık taahhüt

Başdaş, bir yıl gecikmeli de olsa Konak halkının yaşam kalitesini arttıracak ve doğalgaz sorununa çözüm bulacak bu gelişme nedeniyle tüm meclis üyelerini tebrik ederek, "Ancak gözden kaçırılmaması gereken konu kentsel dönüşümdür. Biz elbette doğalgazla ilgili gelişmeden mutluyuz ve destekliyoruz. Ancak, doğalgaz hizmetini sunan firma on yıllık taahhütle doğalgaz döşemeyi kabul ediyor. Bu taahhüt kabul edildiğinde doğalgaz döşeniyor. Bu durumda başta Gültepe olmak üzere kentsel dönüşüm bekleyen semtlerde bu talep rafa mı kalkacak?" sözlerine yer verdi.

Başdaş, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu'nun kentsel dönüşüm parselasyon planları için bir yıl sonrasını işaret ettiğini kaydederek, "Önceki başkan sayın Abdül Batur da sürekli bir tarih vererek açıklama yapıyordu. Ancak, o tarihlerin sonu gelmedi ve bugün hala kentsel dönüşümle ilgili adım atılmış değil. Konak adına bu durumdan endişe duyuyoruz" ifadesini kullandı.

"Felaketleri unutmayalım"

2020 yılında İzmir'de yaşanan deprem felaketini ve 2023 Kahramanmaraş merkezli büyük depremi hatırlatan Başdaş, "Bu sebeple yapı stoku en yüksek ilçelerden biri olan Konak ilçemizde de kentsel dönüşümü göz ardı etmemek ve bununla ilgili çalışmalara öncelik vermek Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimizdir. Bu konudaki hassasiyetimiz her zamankinden daha fazla devam etmekle beraber bu konudaki çalışmalara tam destek vereceğimizi söylemek isterim" açıklamasını yaptı.

"Dönüşüm için de hızlı olmalıyız"

Başdaş, doğalgaz konusunda yaşanan gelişmelerin sevindirici olduğunu kaydederek, "Doğalgaz konusundaki hızın aynı şekilde kentsel dönüşüm konusunda da gösterilmesini bekliyoruz. Bir yandan doğalgaz sorunu çözülürken diğer yandan Konak'ta yaşayanların yaşam kalitesini ve refah seviyesini arttırmak belediyenin öncelikli görevlerinden olması gerekir. Biz de bu konuda gereken desteği vermeye hazırız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Mehmet Sait, AK Parti, Konak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak'ta doğalgaz sorununun çözülmesinden memnun, ancak kentsel dönüşüm beklentisinin rafa mı kalktığı endişesini taşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 Almanlar iyice çirkinleşti Merih’i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular
21:35 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu
21:34 TBMM’de tansiyon zirve yaptı Ağbaba’dan Gökçek’e: Baban hırsız mı, FETÖ’cü mü TBMM'de tansiyon zirve yaptı! Ağbaba'dan Gökçek'e: Baban hırsız mı, FETÖ'cü mü?
21:02 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’in ’gayrimenkul satışı’ iddialarına yanıt Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'in 'gayrimenkul satışı' iddialarına yanıt
20:07 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
18:58 Galatasaray’a imzayı attı Michy Batshuayi’den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı Galatasaray'a imzayı attı! Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı
18:50 Bursa sular altında Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü
18:49 Bursa’da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu Bursa'da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
18:31 Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var Cumhurbaşkanlığından açıklama var Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 22:29:26. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak'ta doğalgaz sorununun çözülmesinden memnun, ancak kentsel dönüşüm beklentisinin rafa mı kalktığı endişesini taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement