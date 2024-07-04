AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak\'ta doğalgaz sorununun çözülmesinden memnun, ancak kentsel dönüşüm beklentisinin rafa mı kalktığı endişesini taşıyor

Politika

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, "Konak'ta doğalgaz sorununda yaşanan olumlu gelişmeden memnunuz ama Konak halkının kentsel dönüşüm beklentisi rafa mı kalkıyor, endişesini de taşıyoruz" dedi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı ikinci oturumunda doğalgazla ilgili gelişmeyi değerlendirdi. Başdaş, geçen yıl Konak Belediye Meclisi'ne verdikleri önergeyle Konak'ta doğalgaz sorununu çözmekle ilgili ilk çağrıyı yaptıklarını hatırlatarak, "Geçen yıl da Konak halkının yaşam seviyesini arttıralım diye çağrıda bulunmuştuk. Bizim önceliğimiz her zaman Konak'ın hak ettiği hizmeti görmesidir. Geçen yıl Cumhur İttifakı olarak verdiğimiz önerge komisyonda bekliyordu. Bugün (4 Temmuz) gerçekleşen belediye meclisi oturumunda bir yıl önce verdiğimiz önergeyi bu defa Konak Belediyesi başkanlık divanı verdi. Bu önerge bizim verdiğimiz önergeyle birleştirildi ve önerge oybirliğiyle kabul edildi" diye konuştu.

"Konak zaman kaybetmemeli"

Başdaş, bir yıl öne verilen önergenin vaktinde değerlendirilmemesine de değinerek, "Eğer önergemiz bir yıl önce dikkate alınsaydı bugün Konak'ta birçok evde doğalgaz olacaktı. Bunun kabul edilmesi için ille de başkanlık divanından mı önerge gelmesi gerekiyordu? Bundan sonra hiçbir konuda Konak halkı vakit kaybetmemeli. En başta kentsel dönüşüm konusu gündemde olmalı" görüşünü aktardı.

10 yıllık taahhüt

Başdaş, bir yıl gecikmeli de olsa Konak halkının yaşam kalitesini arttıracak ve doğalgaz sorununa çözüm bulacak bu gelişme nedeniyle tüm meclis üyelerini tebrik ederek, "Ancak gözden kaçırılmaması gereken konu kentsel dönüşümdür. Biz elbette doğalgazla ilgili gelişmeden mutluyuz ve destekliyoruz. Ancak, doğalgaz hizmetini sunan firma on yıllık taahhütle doğalgaz döşemeyi kabul ediyor. Bu taahhüt kabul edildiğinde doğalgaz döşeniyor. Bu durumda başta Gültepe olmak üzere kentsel dönüşüm bekleyen semtlerde bu talep rafa mı kalkacak?" sözlerine yer verdi.

Başdaş, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu'nun kentsel dönüşüm parselasyon planları için bir yıl sonrasını işaret ettiğini kaydederek, "Önceki başkan sayın Abdül Batur da sürekli bir tarih vererek açıklama yapıyordu. Ancak, o tarihlerin sonu gelmedi ve bugün hala kentsel dönüşümle ilgili adım atılmış değil. Konak adına bu durumdan endişe duyuyoruz" ifadesini kullandı.

"Felaketleri unutmayalım"

2020 yılında İzmir'de yaşanan deprem felaketini ve 2023 Kahramanmaraş merkezli büyük depremi hatırlatan Başdaş, "Bu sebeple yapı stoku en yüksek ilçelerden biri olan Konak ilçemizde de kentsel dönüşümü göz ardı etmemek ve bununla ilgili çalışmalara öncelik vermek Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimizdir. Bu konudaki hassasiyetimiz her zamankinden daha fazla devam etmekle beraber bu konudaki çalışmalara tam destek vereceğimizi söylemek isterim" açıklamasını yaptı.

"Dönüşüm için de hızlı olmalıyız"

Başdaş, doğalgaz konusunda yaşanan gelişmelerin sevindirici olduğunu kaydederek, "Doğalgaz konusundaki hızın aynı şekilde kentsel dönüşüm konusunda da gösterilmesini bekliyoruz. Bir yandan doğalgaz sorunu çözülürken diğer yandan Konak'ta yaşayanların yaşam kalitesini ve refah seviyesini arttırmak belediyenin öncelikli görevlerinden olması gerekir. Biz de bu konuda gereken desteği vermeye hazırız" dedi. - İZMİR