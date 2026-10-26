SETA'nın Sofya'daki Balkan toplantısında Büyükelçi Uyanık işbirliğini vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

SETA'nın Sofya'daki Balkan toplantısında Büyükelçi Uyanık işbirliğini vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SETA\'nın Sofya\'daki Balkan toplantısında Büyükelçi Uyanık işbirliğini vurguladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YTB desteğiyle SETA'nın düzenlediği 6. Balkan Düşünce Kuruluşları Toplantısı, Sofya'da başladı. Toplantıda Büyükelçi Mehmet Sait Uyanık, Balkanlar'da barış ve istikrar için kapsayıcılık ile bölgesel sahiplenmenin önemini vurguladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) düzenlenen 6. Balkan Düşünce Kuruluşları Toplantısı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başladı.

"Çalkantılı Bir Dünyada Dayanıklılık ve İşbirliği" başlığıyla düzenlenen toplantıda, küresel jeopolitik gelişmelerin Balkanlar üzerindeki etkileri, bölgesel siyasetteki temel meseleler, Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyon süreci ve Balkanlar'ın Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisindeki yeri ele alınıyor.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, toplantı kapsamında düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Balkanlar'da barış, istikrar ve refahın sağlanması için kapsayıcılık ve bölgesel sahiplenme ilkelerinin önemini vurguladı.

Türkiye'nin aktif, çok boyutlu ve ilkeli bir dış politika izlediğini belirten Uyanık, bölgesel barış, istikrar ve refahı hedeflerken daha etkili çok taraflı kurumlar tarafından desteklenen daha adil bir uluslararası sistemi savunduklarını ifade etti.

Uyanık, coğrafi yakınlık, tarih, kültürel bağlar ve insanlar arasındaki yakın ilişkilerin Türkiye ile Balkanlar arasındaki bağları güçlendirdiğini kaydederek, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'deki riskler ve Avrupa'nın değişen güvenlik mimarisinin Balkanlar'ın Avrupa güvenliği açısından önemini daha da belirgin hale getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin Balkanlar'a yönelik yaklaşımının kapsayıcılık ve bölgesel sahiplenme ilkelerine dayandığını belirten Uyanık, hiçbir toplumu veya kimliği dışarıda bırakmadan kalıcı barışın inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Uyanık, bölgenin çok kültürlü yapısını, korunması gereken bir güç olarak gördüklerini ifade ederek, Balkan ülkelerinin kendi sorunlarına çözüm geliştirme sürecinde öncü rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin Balkan ülkelerinin Avrupa ve Avrupa-Atlantik yapılarıyla bütünleşmesini desteklediğini belirten Uyanık, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Uyanık, Bulgaristan'ın AB ve Schengen Bölgesi üyeliğinin yanı sıra bu yıl avroyu kullanmaya başlamasının ülkenin Türkiye ile Avrupa pazarı arasında önemli bir ortak ve geçiş noktası olma niteliğini güçlendirdiğini kaydetti.

Bulgaristan ve Türkiye'nin Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlar üzerinde bulunduğuna dikkati çeken Uyanık, Orta Koridor ile bu güzergahı destekleyen kara yolu, demir yolu ve enerji altyapısı ağlarının iki ülke ve Balkanlar için fırsatlar sunduğunu belirtti.

???????Uyanık, bağlantısallığın güçlendirilmesinin tedarik zincirlerinin dayanıklılığını artıracağını, rekabet gücünü yükselteceğini ve vatandaşlar için yeni imkanlar oluşturacağını ifade etti.

Sınırların birer darboğaz değil, bağlantı noktası olması gerektiğini vurgulayan Uyanık, demir yolu bağlantısının geliştirilmesi yönünde de önemli bir adım atıldığını bildirdi.

Uyanık, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de hizmete açıldığını belirterek, kalan kesimlerin tamamlanmasıyla İstanbul-Kapıkule arasındaki yolculuğun 1,5 saate inmesinin beklendiğini aktardı.

Sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, ekonomilerin daha fazla birbirine bağlanması, toplumların birbirini daha yakından tanıması ve ortak geleceğin daha güvenli hale getirilmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Uyanık, Türkiye'nin Bulgaristan ve tüm Balkanlar ile bu anlayış doğrultusunda işbirliğini sürdüreceğini bildirdi.

SETA'nın YTB desteğiyle düzenlediği "6. Balkan Düşünce Kuruluşları Toplantısı", çeşitli oturumların ardından yarın sona erecek.

Kaynak: AA
Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları VakfıYurtdışı Türkler ve Akraba TopluluklarıMehmet SaitBalkanlarPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi Caddeler doldu taştı Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi! Caddeler doldu taştı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Oktay Saral’ın istifasının ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
İbrahim Tatlıses’in klibindeki güzeldi Yıllar sonra ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in klibindeki güzeldi! Yıllar sonra ortaya çıktı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Bakan Şimşek hakkındaki iddialara ilişkin açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
Ankara’da parkta silahlı saldırı: Çocukların kavgası kanlı bitti Ankara’da parkta silahlı saldırı: Çocukların kavgası kanlı bitti
22:16
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi
22:15
Maça damga vuran kare Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde
Maça damga vuran kare! Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde
21:39
İdlib’de silah deposunda büyük patlama Mühimmatlar havaya saçıldı
İdlib’de silah deposunda büyük patlama! Mühimmatlar havaya saçıldı
21:36
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
21:17
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
21:03
Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı
Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı
20:31
Canlı anlatım: Dev derbide goller üst üste
Canlı anlatım: Dev derbide goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 23:04:45. #.0.2#
SON DAKİKA: SETA'nın Sofya'daki Balkan toplantısında Büyükelçi Uyanık işbirliğini vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei